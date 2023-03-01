Залетевший в квартиру в Белгороде беспилотник приземлился на кровать

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В ночь на 28 февраля в Белгороде упало несколько беспилотников. Один из них влетел в квартиру и приземлился на кровать. Очевидцы рассказали о том, как это было.
Хозяин квартиры и его супруга уже собирались ложиться спать и услышали, как разбивается стекло. Доносился звук из спальни. Мужчина уточнил, что в этот момент моторчик дрона ещё работал.
Белгородец вместе с женой вышел из квартиры. О случившемся семья написала соседям в общедомовом чате и попросила покинуть дом.
Специалисты проверили место происшествия. Вскоре в повреждённой квартире должны восстановить выбитые окна.
Упали беспилотники и в других районах города. Обломки только повредили несколько автомобилей. Никто не пострадал. На местах работали оперативные службы.