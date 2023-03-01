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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Залетевший в квартиру в Белгороде беспилотник приземлился на кровать

1 марта 2023, 07:02
Фото: ГТРК «Белгород»
Накануне в областном центре упало несколько БПЛА. Один из них влетел в квартиру, поэтому жителям дома пришлось экстренно его покинуть. О событиях того дня очевидцы рассказали ГТРК «Белгород».
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СВО

В ночь на 28 февраля в Белгороде упало несколько беспилотников. Один из них влетел в квартиру и приземлился на кровать. Очевидцы рассказали о том, как это было.

Хозяин квартиры и его супруга уже собирались ложиться спать и услышали, как разбивается стекло. Доносился звук из спальни. Мужчина уточнил, что в этот момент моторчик дрона ещё работал.

Белгородец вместе с женой вышел из квартиры. О случившемся семья написала соседям в общедомовом чате и попросила покинуть дом.

Специалисты проверили место происшествия. Вскоре в повреждённой квартире должны восстановить выбитые окна.

Упали беспилотники и в других районах города. Обломки только повредили несколько автомобилей. Никто не пострадал. На местах работали оперативные службы.

Видео: ГТРК «Белгород»
Беспилотник влетел в квартиру в Белгороде
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