Белгородские власти отказались вводить режим ЧС в безлюдных сёлах

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Хутор Марьино находится недалеко от границы в Шебекинском округе, село Солнцевка — в Белгородском районе. Местные жители жалуются, что военные не пускают их туда, при этом режим ЧС там не вводят. Главу региона попросили посодействовать и помочь решить эту проблему.
Вячеслав Гладков ответил, что знает о ситуации, которая сложилась в озвученных населённых пунктах. В Марьино стоит один дом, он не повреждён, единственный его житель давно отселён. В Солнцевке тоже нет разрушенных домов. И даже в случае их обстрела ввести режим чрезвычайной ситуации не так-то просто — требования довольно жёсткие.
Знаю огромное количество примеров, не один десяток руководителей различного уровня, которые за незаконное и неправильное объявление ЧС находятся в местах не столь отдалённых. Поэтому все действия будем принимать в соответствии с законом, обеспечивая максимально безопасность жителей, их имущества.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона подчеркнул, что в случае частичного или полного разрушения домов в Солнцевке и Марьино власти обязательно помогут местным жителям с их восстановлением. И дополнил, что после того, как власти начали строить и выдавать жильё жителям населённых пунктов, где введён режим ЧС, число просьб и требований объявить режим чрезвычайной ситуации во всех приграничных хуторах и сёлах Белгородской области будет только расти.
Всё, что от нас зависит — год показал, что это так — мы стараемся делать. И мне кажется, даже немножко больше. Здесь походатайствовать из уважения к одному-двум людям — такой возможности нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Сейчас режим ЧС объявлен в 15 приграничных населённых пунктах Белгородской области, в числе которых Журавлёвка, Середа, Нехотеевка, Красный Хутор.
Напомним, село Солнцевка в Белгородском районе попало под обстрел ВСУ 31 января 2023 года. Вопрос о введении там режима ЧС обсуждался неоднократно, но так и не получил одобрения властей.