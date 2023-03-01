Белгородские власти отказались вводить режим ЧС в безлюдных сёлах

Вячеслав Гладков ответил, что знает о ситуации, которая сложилась в озвученных населённых пунктах. В Марьино стоит один дом, он не повреждён, единственный его житель давно отселён. В Солнцевке тоже нет разрушенных домов. И даже в случае их обстрела ввести режим чрезвычайной ситуации не так-то просто — требования довольно жёсткие.