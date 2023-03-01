Вячеслав Гладков опроверг покушение на его жизнь

24 февраля белгородского губернатора Вячеслава Гладкова госпитализировали на несколько дней, но после срок пребывания под присмотром медиков продлили. Тогда глава заверил жителей региона, что ничего критичного не произошло, и он вовсе не хотел говорить о проблемах со здоровьем. Тогда в сети же распространилась информация, что Гладков попал в больницу с отравлением.