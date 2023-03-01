Вячеслав Гладков опроверг покушение на его жизнь

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Сегодня, 1 марта, Вячеслав Гладков провёл свой первый вечерний прямой эфир «10 вопросов губернатору» после болезни. Это его первый день, как он вернулся к работе из больницы.
24 февраля белгородского губернатора Вячеслава Гладкова госпитализировали на несколько дней, но после срок пребывания под присмотром медиков продлили. Тогда глава заверил жителей региона, что ничего критичного не произошло, и он вовсе не хотел говорить о проблемах со здоровьем. Тогда в сети же распространилась информация, что Гладков попал в больницу с отравлением.
Теперь же у белгородцев появилась своя версия произошедшего — их губернатора намеренно отравили.
У меня есть подозрение, что на вас спланировали теракт с покушением на вашу жизнь!
Александр, белгородец
Но Вячеслав Гладков опроверг теорию заговора. Он объяснил, что это было обычное «бытовое» пищевое отравление. И сейчас он уже идёт на поправку.
Очень благодарен врачам, восстанавливаюсь. Хотя ситуация такая была первый раз в моей жизни. Уже нахожусь в своём кабинете и приступаю к работе. Не переживайте — других угроз не было и нет. Спасибо за ваше внимание.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области