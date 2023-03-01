Врач Александр Розанов: В борьбе с курением ультиматумы не работают

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
За последние пять лет доля курящих россиян не изменилась. В стране курит 33% взрослого населения, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Меры борьбы с курением только в виде запретов продемонстрировали свою неэффективность. Необходимо искать другие способы, чтобы наладить разумное регулирование в сфере общественного здоровья. Такого мнения придерживается директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) врач Александр Розанов.
Специалист отметил, что только пятая часть российского населения стремится соблюдать правила здорового образа жизни. Отказ от вредных привычек – слишком сложная задача для многих пациентов. Далеко не всем хватает воли бросить курить или придерживаться строгой диеты. По мнению Розанова, именно отказ от курения может быть наиболее эффективной мерой по снижению смертности граждан.
«По количеству отсроченных смертельных исходов отказ от курения превышает даже снижение уровня холестерина и контроль артериального давления», - рассказал врач.
Пациенты, как правило, игнорируют требования терапевтов, которые запрещают им курить. Это связано с тем, что такие ультиматумы воспринимаются как дежурные пожелания. Врач считает, что нужно искать другой подход, ориентируясь на самого пациента и его готовность к исключению из своего образа жизни различных факторов риска.
Розанов подчеркнул, что больше всего вреда организм получает не столько от никотина, сколько от смолы и продуктов горения, которые образуются в процессе выкуривания сигареты. Этот факт подтвержден многочисленными научными исследованиями.
В одночасье отказаться от любой вредной привычки невозможно, отметил специалист. Отказ от курения также должен быть постепенным. Сначала можно перейти на альтернативные бездымные способы потребления никотина, включая системы нагревания табака, без процесса горения. Тогда в организм будет поступать меньше вредных химических веществ.
Розанов считает, что меры регулирования должны быть направлены на пропаганду отказа от этой вредной привычки среди курящих россиян. Некурящую категорию населения важно убедить не начинать курить. Для тех, кто курит, важно предоставить возможность перехода на менее вредные варианты потребления никотина. В этой сфере важна просветительская работа с населением, а не только запреты.