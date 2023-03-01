Врач Александр Розанов: В борьбе с курением ультиматумы не работают

Пациенты, как правило, игнорируют требования терапевтов, которые запрещают им курить. Это связано с тем, что такие ультиматумы воспринимаются как дежурные пожелания. Врач считает, что нужно искать другой подход, ориентируясь на самого пациента и его готовность к исключению из своего образа жизни различных факторов риска.