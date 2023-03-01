Вандализм и погода: из-за чего портились новогодние украшения в Белгороде

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как рассказал генеральный директор МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Евгений Жигалов, новогоднее убранство Белгорода хранится на одной из производственных площадок организации. Основные из них — центральная ёлка, каток, элементы иллюминации, малые архитектурные формы и всё сопутствующее оборудование.
Условия хранения — ангарные. Убранство расположили на четырёх складах площадью более 1000 квадратных метров. Сейчас ведутся работы по инвентаризации и дефектованию с целью дальнейшего ремонта.
Дефекты в основном произошли из-за вандальных действий горожан. Порывы проводок, битьё шаров, повреждение малых архитектурных форм, деформации. Также повреждения происходили из-за погодных условий. Общий процент дефектов и повреждений не превышает 5-10.
Евгений Жигалов
В этом году демонтаж, хранение и ремонтные работы украшений будут проводить силами Белгорблагоустройства. Как отметил Жигалов, это позволит оптимизировать расходы и условия хранения. Ранее всеми вышеперечисленными работами занимались подрядчики.
Силы и ресурс учреждения позволяют нам выполнить эти работы, а складские помещения позволяют обеспечить хранение.
Евгений Жигалов
На сегодняшний день часть украшений разместили на улице. По словам Жигалова, это временная мера.
Уличное хранение — временная мера для того, чтобы оптимизировать все процессы внутри ангаров. Также на улице мы проводим визуальный осмотр, который позволит нам выявить дефекты в эксплуатации. Затем уличное хранение будет исключено и всё переместится под крыши складов.
Евгений Жигалов
Кроме новогодних украшений на складах хранится праздничная атрибутика к 1 мая, 9 мая и 5 августа.