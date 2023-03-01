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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Вандализм и погода: из-за чего портились новогодние украшения в Белгороде

1 марта 2023, 09:28
Фото: Bel.ru

Отвечать за хранение катка и новогодней ёлки в Белгороде будет Белгорблагоустройство

Тысячи ёлочных шаров, километры гирлянд, более 200 малых и больших иллюминации и ледовый каток с Соборной площади — всё это и не только теперь хранится на складах Белгорблагоустройства. Журналисты «Бел.Ру» побывали на производственных площадках учреждения.

Как рассказал генеральный директор МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Евгений Жигалов, новогоднее убранство Белгорода хранится на одной из производственных площадок организации. Основные из них — центральная ёлка, каток, элементы иллюминации, малые архитектурные формы и всё сопутствующее оборудование.

Условия хранения — ангарные. Убранство расположили на четырёх складах площадью более 1000 квадратных метров. Сейчас ведутся работы по инвентаризации и дефектованию с целью дальнейшего ремонта.

Дефекты в основном произошли из-за вандальных действий горожан. Порывы проводок, битьё шаров, повреждение малых архитектурных форм, деформации. Также повреждения происходили из-за погодных условий. Общий процент дефектов и повреждений не превышает 5-10.
Евгений Жигалов
Фото: Bel.ru

В этом году демонтаж, хранение и ремонтные работы украшений будут проводить силами Белгорблагоустройства. Как отметил Жигалов, это позволит оптимизировать расходы и условия хранения. Ранее всеми вышеперечисленными работами занимались подрядчики.

Силы и ресурс учреждения позволяют нам выполнить эти работы, а складские помещения позволяют обеспечить хранение.
Евгений Жигалов

На сегодняшний день часть украшений разместили на улице. По словам Жигалова, это временная мера.

Уличное хранение — временная мера для того, чтобы оптимизировать все процессы внутри ангаров. Также на улице мы проводим визуальный осмотр, который позволит нам выявить дефекты в эксплуатации. Затем уличное хранение будет исключено и всё переместится под крыши складов.
Евгений Жигалов
Фото: Bel.ru

Кроме новогодних украшений на складах хранится праздничная атрибутика к 1 мая, 9 мая и 5 августа.

К весне в Белгороде решили убрать последние новогодние украшения
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#Украшение#Хранение#Белгорблагоустройство#Склады#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Фотофакт#Белгород#Кристина Семенчук
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