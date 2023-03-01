Вандализм и погода: из-за чего портились новогодние украшения в Белгороде

Отвечать за хранение катка и новогодней ёлки в Белгороде будет Белгорблагоустройство

Тысячи ёлочных шаров, километры гирлянд, более 200 малых и больших иллюминации и ледовый каток с Соборной площади — всё это и не только теперь хранится на складах Белгорблагоустройства. Журналисты «Бел.Ру» побывали на производственных площадках учреждения.

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