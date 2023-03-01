В Строителе прошла школа добровольцев «Город перспектив» от «Нового поколения»

«Темы уроков в школе добровольцев сегодня диктует сама жизнь. Волонтёры нужны всегда, а сейчас особенно. Школы и вузы можно закрыть на карантин или отправить на дистанционку, а с добровольческой деятельностью так не получится. Кто-то должен помогать. Привозить продукты больным в пандемию, передавать гуманитарную помощь в зону СВО, играть с детками в пунктах временного размещения. Казалось бы мелочи, но всё это нелёгкий труд, который ложится на плечи волонтёров. Мы делимся этим опытом и рассказываем о тонкостях добровольческой деятельности», — рассказывает Юлия Острикова, главный организатор школы.