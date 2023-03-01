В Строителе прошла школа добровольцев «Город перспектив» от «Нового поколения»

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Программа школы получилась насыщенной и полезной: участники говорили об актуальных направлениях добровольческой деятельности, знакомились с работой Регионального ресурсного центра развития добровольчества, общались с «Волонтёрами Победы», участвовали в творческих мастер-классах по рисованию и скрапбукингу от «Волонтёров культуры».
Также они учились оказывать первую медицинскую помощь и проводить сердечно-лёгочную реанимацию вместе с «Волонтёрами-медиками», говорили о поисково-спасательных работах и о деятельности добровольцев в зоне ЧС вместе с представителями Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
«Мне понравилась школа, её участники и атмосфера. Было всё: знания, живое общение, практика, сейчас этого не хватает. Лично для меня термин „добровольчество“ стал намного шире и понятнее. Всегда было общее представление, сейчас понимаю, в каком направлении хочу развиваться дальше. Спасибо организаторам и спикерам за эту уникальную возможность», — делится впечатлениями участница Виктория Кондратенко.
В этом году «Город перспектив» отмечает свое шестилетие. За плечами организаторов многолетний опыт работы и сотни участников, которые прошли школу добровольцев и пополнили ряды действующей армии волонтёров региона. Это история про то, как маленькая идея уже не первый год объединяет единомышленников и помогает им выбрать нужный курс.
Проект «Город перспектив» не раз был отмечен грантами на региональном уровне, в прошлом году работу школы оценили Федералы. Руководитель проекта, Юлия Острикова, стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» и получила грант на реализацию проекта от Росмолодёжи. В этом году подобные школы добровольчества пройдут в 8 районах и городских округах области.
«Темы уроков в школе добровольцев сегодня диктует сама жизнь. Волонтёры нужны всегда, а сейчас особенно. Школы и вузы можно закрыть на карантин или отправить на дистанционку, а с добровольческой деятельностью так не получится. Кто-то должен помогать. Привозить продукты больным в пандемию, передавать гуманитарную помощь в зону СВО, играть с детками в пунктах временного размещения. Казалось бы мелочи, но всё это нелёгкий труд, который ложится на плечи волонтёров. Мы делимся этим опытом и рассказываем о тонкостях добровольческой деятельности», — рассказывает Юлия Острикова, главный организатор школы.
Первая школа прошла в конце января в Старом Осколе, в марте организаторы планируют поехать в Губкин. Узнать больше о проекте и присоединиться к команде добрых дел можно через официальное сообщество школы добровольцев.
Отметим, что проект «Город перспектив» реализуется активистами БРОО «Новое поколение» Андрея Скоча с 2017 года. За это время организаторы провели 5 форумов добровольцев и 12 выездных школ. В этом году в копилку поездок добавятся ещё 8 районов.