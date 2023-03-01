В посёлке Разумное Белгородского района установят шесть новых остановок

Высота павильонов будет не более 2,5 м, длина не более четырёх метров, а ширина — не более двух метров. Внешняя отделка остановок будет выполнена из стекла-триплекса. Также будет предусмотрено остекленение боковой стены. Материал каркаса — профильная труба, а покрытие кровли — окрашенный оцинкованный профлист.