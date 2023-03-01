В посёлке Разумное Белгородского района установят шесть новых остановок

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Согласно документам госзакупки, исполнитель должен будет поставить и установить шесть новых остановок в Разумном. На эти цели максимально выделили 1,7 млн рублей. Заказчиком выступает администрация Белгородского района.
Высота павильонов будет не более 2,5 м, длина не более четырёх метров, а ширина — не более двух метров. Внешняя отделка остановок будет выполнена из стекла-триплекса. Также будет предусмотрено остекленение боковой стены. Материал каркаса — профильная труба, а покрытие кровли — окрашенный оцинкованный профлист.
Внутри будет лавка. Сидения выполнят из деревянного бруса хвойных пород, отшлифуют, обработают составом, предотвращающим гниение, окрасят алкидно-уретановой эмалью.
Устанавливать павильоны будут на предварительно на забетонированные закладные детали. Поставить остановки должны в течение 14 рабочих дней с момента заключения контракта.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 3 марта.