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В двух белгородских домах престарелых нашли грубые нарушения пожарной безопасности

1 марта 2023, 07:46
Фото: 1MI
Их выявили в двух домах для престарелых и инвалидов в Яковлевском горокруге. Среди нарушений — проводка с нарушениями изоляции и хранение горючих материалов в электрощитовой, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение прав граждан в домах для престарелых, бездомных и лиц без определённого места жительства. С проверкой пришли в межрегиональную общественную организацию «Благотворительное общество „Милосердие и забота“», расположенную в селе Высокое, и в Яковлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов в посёлке Гостищево.

Выяснилось, что здание организации «Милосердие и забота» не оборудовано противопожарной сигнализацией и дымоудалением. Помимо этого, эксплуатируемая проводка была с видимыми нарушения изоляции, к работе с теплоустановками и котельными допустили сотрудников без специального обучения, а техобслуживание газового оборудования вовсе не проводилось.

Территория организации тоже оказалась не без проблем: на ней был мусор, а площадка с твёрдым покрытием для сбора отходов отсутствовала.

В адрес руководителя организации внесли представление. Против ответственного должностного лица завели административные дела по 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных норм), а также по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Устранение нарушений взяли на контроль.

Что касается Яковлевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, там нашли грубые нарушения противопожарных правил при эксплуатации светильников и бытовых приборов, а в электрощитовой хранили горючие материалы.

Директору дома-интерната внесли представление с требованием устранить нарушения. В отношении ответственного лица завели административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Выявленные нарушения могли привести к страшной трагедии. Печальным примером служит пожар в нелегальном доме для престарелых в Кемерове.

В нелегальном доме престарелых в Кемерове при пожаре погибли 20 человек
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#Ольга Аксёнова#Дом престарелых#Проверка#Прокуратура#Пожарная безопасность#Нарушения#Общество#Белгородская область#Яковлевский горокруг
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