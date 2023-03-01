В двух белгородских домах престарелых нашли грубые нарушения пожарной безопасности

Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение прав граждан в домах для престарелых, бездомных и лиц без определённого места жительства. С проверкой пришли в межрегиональную общественную организацию «Благотворительное общество „Милосердие и забота“», расположенную в селе Высокое, и в Яковлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов в посёлке Гостищево.