В Белгороде прошла акция по профилактике вредных привычек

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В Белгороде в ТЦ «Мега Гринн» прошла акция по профилактике вредных привычек. Её организовал областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. На мероприятие привлекли специалистов из наркодиспансера.
Белгородцы с вредными привычками на условиях анонимности пообщались с наркологом и психологом. Врачи проверили уровень угарного газа в лёгких курильщиков с помощью газоанализатора смокелайзера. Желающих врачи записали в школы по отказу от табачной зависимости, занятия в которых проходят на базе областного центра здоровья.
Состоялась акция 28 февраля. Во время её проведения белгородцы традиционно сдали экспресс-анализ на уровень сахара и холестерина в крови, измерили артериальное и внутриглазное давление, а также получили консультацию врача-терапевта.