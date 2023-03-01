В Белгороде прошла акция по профилактике вредных привычек

Белгородцы с вредными привычками на условиях анонимности пообщались с наркологом и психологом. Врачи проверили уровень угарного газа в лёгких курильщиков с помощью газоанализатора смокелайзера. Желающих врачи записали в школы по отказу от табачной зависимости, занятия в которых проходят на базе областного центра здоровья.