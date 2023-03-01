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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Белгороде прошла акция по профилактике вредных привычек

1 марта 2023, 13:18
Фото: правительство Белгородской области
Белгородцы с вредными привычками побеседовали с наркологом и психологом в анонимной обстановке. Акцию организовал областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, сообщили в региональном правительстве.
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Медики

В Белгороде в ТЦ «Мега Гринн» прошла акция по профилактике вредных привычек. Её организовал областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. На мероприятие привлекли специалистов из наркодиспансера.

Белгородцы с вредными привычками на условиях анонимности пообщались с наркологом и психологом. Врачи проверили уровень угарного газа в лёгких курильщиков с помощью газоанализатора смокелайзера. Желающих врачи записали в школы по отказу от табачной зависимости, занятия в которых проходят на базе областного центра здоровья.

Состоялась акция 28 февраля. Во время её проведения белгородцы традиционно сдали экспресс-анализ на уровень сахара и холестерина в крови, измерили артериальное и внутриглазное давление, а также получили консультацию врача-терапевта.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Медики#Общество#Акция#Врачи#Мега гринн#Вредные привычки#Курильщики
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