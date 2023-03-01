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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Белгороде не будут покупать новые украшения ко Дню Победы

1 марта 2023, 11:03
Фото: 1MI
Об этом заявил генеральный директор МБУ «Управление Белгорблагоустройство» Евгений Жигалов. Он добавил, что украшать город будут прошлогодними убранствами. По такой схеме работали и при подготовке к Новому году.

По словам Жигалова, в настоящее время управление архитектуры Белгорода разрабатывает концепцию праздничного убранства города к 9 мая. При этом украшать областной центр будут прошлогодними элементами. Закупать новые не будут.

Производятся подготовительные и ремонтные работы. Ничего сложного для выполнения поставленных задач нет. Нового не планируется покупать.
Евгений Жигалов

Жигалов также рассказал, что не закупали и новых элементов к Новому году. Украшали город новыми комбинациями из старых элементов.

Всего к работе по монтажу и демонтажу убранств привлекают порядка 100 человек и 30 единиц техники.

Напомним, в настоящее время все украшения хранят на четырёх складах Белгорблагоустройства. Подробнее — в материале «Бел.Ру».

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#Украшение#Город#День Победы#Белгорблагоустройство#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Евгений Жигалов#Кристина Семенчук
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