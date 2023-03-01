В Белгороде не будут покупать новые украшения ко Дню Победы

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
По словам Жигалова, в настоящее время управление архитектуры Белгорода разрабатывает концепцию праздничного убранства города к 9 мая. При этом украшать областной центр будут прошлогодними элементами. Закупать новые не будут.
Производятся подготовительные и ремонтные работы. Ничего сложного для выполнения поставленных задач нет. Нового не планируется покупать.
Евгений Жигалов
Жигалов также рассказал, что не закупали и новых элементов к Новому году. Украшали город новыми комбинациями из старых элементов.
Всего к работе по монтажу и демонтажу убранств привлекают порядка 100 человек и 30 единиц техники.
Напомним, в настоящее время все украшения хранят на четырёх складах Белгорблагоустройства. Подробнее — в материале «Бел.Ру».