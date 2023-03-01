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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Белгороде нашли убитыми девушку и её малолетнюю дочь

1 марта 2023, 09:38
Фото: 1MI
В региональном следкоме сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух лиц, в том числе малолетнего. Расследование уголовного дела продолжается.

В Белгороде нашли тела 27-летней девушки и её дочери 2022 года рождения. По факту убийства двух лиц, в том числе малолетнего, возбудили уголовное дело.

Как уточнили в СК, сообщение о произошедшем в правоохранительные органы поступило 22 февраля. Тела белгородки и девочки с признаками насильственной смерти обнаружили у них дома.

Проводится комплекс следственных действий и необходимые судебные экспертизы. Мотивы совершённого преступления устанавливаются. Также следствие выяснит причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении ребёнка.

Расследование уголовного дела продолжается. Дальнейшие подробности пока не уточняются.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Убийство#Происшествия#Следствие#Ребёнок
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