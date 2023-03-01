В Белгороде нашли убитыми девушку и её малолетнюю дочь

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В Белгороде нашли тела 27-летней девушки и её дочери 2022 года рождения. По факту убийства двух лиц, в том числе малолетнего, возбудили уголовное дело.
Как уточнили в СК, сообщение о произошедшем в правоохранительные органы поступило 22 февраля. Тела белгородки и девочки с признаками насильственной смерти обнаружили у них дома.
Проводится комплекс следственных действий и необходимые судебные экспертизы. Мотивы совершённого преступления устанавливаются. Также следствие выяснит причины и условия, способствовавшие совершению преступления в отношении ребёнка.
Расследование уголовного дела продолжается. Дальнейшие подробности пока не уточняются.