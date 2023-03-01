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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

В 2022 году в Белгороде браков было больше, чем разводов

1 марта 2023, 09:12
Фото: 1MI
О демографической ситуации в областном центре в минувшем году сообщил Белгородстат. По данным ведомства, на 1 тыс. браков пришлось 547 разводов.

В Белгороде в 2022 году зарегистрировали 3004 брака и 1644 развода. На 1000 браков в областном центре пришлось 547 разводов.

По итогам прошлого года в столице региона родилось 2665 детей. Общий коэффициент рождаемости составил 6,8 родившихся на 1000 населения. При этом естественная убыль населения составила 1854 человека.

Напомним, в регионе в 2022 году родилось 10,9 тыс. детей и умерло 21,8 тыс. человек. Число скончавшихся уменьшилось на 22,4%. Общий коэффициент смертности составил 14,3 умерших на 1000 человек населения.

В Белгородской области за год родилось 10,9 тыс. детей и умерло 21,8 тыс. человек
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Рождаемость#Смертность#Брак#Развод#Город#Новости Белгорода#Белгородстат
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