В 2022 году в Белгороде браков было больше, чем разводов

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
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Updated Сегодня, 09:14
В Белгороде в 2022 году зарегистрировали 3004 брака и 1644 развода. На 1000 браков в областном центре пришлось 547 разводов.
По итогам прошлого года в столице региона родилось 2665 детей. Общий коэффициент рождаемости составил 6,8 родившихся на 1000 населения. При этом естественная убыль населения составила 1854 человека.
Напомним, в регионе в 2022 году родилось 10,9 тыс. детей и умерло 21,8 тыс. человек. Число скончавшихся уменьшилось на 22,4%. Общий коэффициент смертности составил 14,3 умерших на 1000 человек населения.