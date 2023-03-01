Устроившего свалку белгородца нашли по выброшенной копии паспорта

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Белгородца, устроившего несанкционированную свалку, нашли по выброшенной копии паспорта. Находилась она в Бессоновском сельском поселении в Белгородском районе.
Виновный выбросил большое количество картонных коробок, договоры купли-продажи, платёжные поручения. Белгородца привлекли к административной ответственности — оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Он пообещал убрать свалку и отвезти отходы в установленное для этих целей место. Процесс ликвидации свалки находится на контроле управления экоохотнадзора.
Ранее сообщалось, что старую свалку в Белгороде превратят в большой парк. Находится она в юго-западном районе.