Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Устроившего свалку белгородца нашли по выброшенной копии паспорта

1 марта 2023, 13:23
Фото: управление Экоохотнадзора Белгородской области
Виновный выбросил договоры купли-продажи, платёжные поручения и картонные коробки в Белгородском районе, сообщили в региональном управлении экоохотнадзора. Среди мусора оказались и копии паспорта, по которым удалось установить организатора свалки.
Сюжет
Мусор

Белгородца, устроившего несанкционированную свалку, нашли по выброшенной копии паспорта. Находилась она в Бессоновском сельском поселении в Белгородском районе.

Виновный выбросил большое количество картонных коробок, договоры купли-продажи, платёжные поручения. Белгородца привлекли к административной ответственности — оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Он пообещал убрать свалку и отвезти отходы в установленное для этих целей место. Процесс ликвидации свалки находится на контроле управления экоохотнадзора.

Ранее сообщалось, что старую свалку в Белгороде превратят в большой парк. Находится она в юго-западном районе.

Старую городскую свалку в Белгороде превратят в гигантский парк
Узнать подробнее
Читайте также:
Что будет на месте старой городской свалки в БелгородеВ Белгородской области заметили годами наносившие вред свалки в приграничье
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Свалка#Незаконная свалка#Нарушения#Мусор#Копия паспорта#Общество
Подпишитесь
Семьи погибших белгородских военных, оставивших место службы, не получат льготы
Сегодня, 12:02
Сломанную надпись «Мы любим Белгород» восстановят за счёт протаранившего её водителя
Сегодня, 11:41
Троллейбусы в Белгороде продали на торгах по цене в 19 раз меньше начальной
Сегодня, 10:45
Залетевший в квартиру в Белгороде беспилотник приземлился на кровать
Сегодня, 07:02
В Белгороде нашли убитыми девушку и её малолетнюю дочь
Сегодня, 09:38
Жители Белгорода услышали сирену в первый день весны
Сегодня, 09:09