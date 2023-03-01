Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

Тихая сирена: почему не все белгородцы услышали систему оповещения

1 марта 2023, 17:31
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородцы массово пожаловались на тихую сирену

Весна началась в Белгородской области с проверки системы оповещения. Сирены и автомобили с громкоговорителями слышали жители региона 1 марта в 10:40. Правда, заметили это не все.
Сюжет
СВО

Даже в центре Белгорода — например, на Народном бульваре и Гостёнской жители некоторых домов сообщили о том, что узнали о сиренах только из сообщений в сети. Не слышали также сирены на улице Есенина, а ещё в Северном, в Дубовом, в Старом Осколе и в селе Беленькое Борисовского района — и это только то, что удалось узнать из уст главы региона Вячеслава Гладкова. Он сообщил, что в областное правительство поступило всего свыше 120 обращений. И все — разные. Если некоторые белгородцы не услышали ничего, либо очень слабо, другие сообщили, что было слишком громко.

Губернатор объяснил местным жителям, что для этого учебная тревога и проводится — чтобы проверить готовность системы и посмотреть, над чем нужно ещё поработать.

Не забывайте главное — это лишь один из элементов доведения информации до населения о чрезвычайной ситуации. Ещё должны добавляться радио, СМС-оповещение, телевидение, информирование через органы местного управления через громкоговорители. Сегодня мы смотрели готовность только одного элемента из всех.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Тем не менее, выводы в Белгородской области сделали. Губернатор пообещал провести детальный анализ, чтобы в случае чрезвычайной ситуации о ней узнали все белгородцы и успели что-либо предпринять.

Анализ сегодняшней учебной тревоги будет проведён детально. Будем принимать необходимые меры, чтобы обеспечить доведение сигнала до всех, кто проживает на нашей территории.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В первую очередь займутся Шебекинким округом, потому что там сейчас наиболее неспокойно. Глава Белгородского района Владимир Перцев также отметил, что проводился анализ охвата населения, а устройства включали не на полную мощность.

СМС-оповещения о включении сирен некоторым белгородцам пришли с большим опозданием
Узнать подробнее
Читайте также:
Сирены и авто с громкоговорителями: в регионе проверят систему оповещения белгородцевСирены в Белгороде, выплаты семьям военных и дешёвые троллейбусы: итоги дняБелгородцев напугала случайно сработавшая сирена
#Кристина Семенчук#Общество#СВО#Губернатор#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир перцев#Система оповещения#Сирена#Громкоговоритель#Учебная тревога
Подпишитесь
Вячеслав Гладков опроверг покушение на его жизнь
Сегодня, 19:10
Долги банкротов и суд УКС с подрядчиком по ковид-центру: арбитражные дела февраля
Сегодня, 14:44
Первые 22 семьи из обстреливаемого хутора оценили будущее жильё в Белгороде
Сегодня, 15:02
Белгородцы перепутали звёзды с НЛО
Сегодня, 18:01
Семьи погибших белгородских военных, оставивших место службы, не получат льготы
Сегодня, 12:02