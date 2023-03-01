Тихая сирена: почему не все белгородцы услышали систему оповещения

Даже в центре Белгорода — например, на Народном бульваре и Гостёнской жители некоторых домов сообщили о том, что узнали о сиренах только из сообщений в сети. Не слышали также сирены на улице Есенина, а ещё в Северном, в Дубовом, в Старом Осколе и в селе Беленькое Борисовского района — и это только то, что удалось узнать из уст главы региона Вячеслава Гладкова. Он сообщил, что в областное правительство поступило всего свыше 120 обращений. И все — разные. Если некоторые белгородцы не услышали ничего, либо очень слабо, другие сообщили, что было слишком громко.