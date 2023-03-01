Тихая сирена: почему не все белгородцы услышали систему оповещения

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Даже в центре Белгорода — например, на Народном бульваре и Гостёнской жители некоторых домов сообщили о том, что узнали о сиренах только из сообщений в сети. Не слышали также сирены на улице Есенина, а ещё в Северном, в Дубовом, в Старом Осколе и в селе Беленькое Борисовского района — и это только то, что удалось узнать из уст главы региона Вячеслава Гладкова. Он сообщил, что в областное правительство поступило всего свыше 120 обращений. И все — разные. Если некоторые белгородцы не услышали ничего, либо очень слабо, другие сообщили, что было слишком громко.
Губернатор объяснил местным жителям, что для этого учебная тревога и проводится — чтобы проверить готовность системы и посмотреть, над чем нужно ещё поработать.
Не забывайте главное — это лишь один из элементов доведения информации до населения о чрезвычайной ситуации. Ещё должны добавляться радио, СМС-оповещение, телевидение, информирование через органы местного управления через громкоговорители. Сегодня мы смотрели готовность только одного элемента из всех.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Тем не менее, выводы в Белгородской области сделали. Губернатор пообещал провести детальный анализ, чтобы в случае чрезвычайной ситуации о ней узнали все белгородцы и успели что-либо предпринять.
Анализ сегодняшней учебной тревоги будет проведён детально. Будем принимать необходимые меры, чтобы обеспечить доведение сигнала до всех, кто проживает на нашей территории.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В первую очередь займутся Шебекинким округом, потому что там сейчас наиболее неспокойно. Глава Белгородского района Владимир Перцев также отметил, что проводился анализ охвата населения, а устройства включали не на полную мощность.