Суд Белгорода отклонил иск главреда «Фонаря» Маслова к блогеру Владимиру Бабину

Заседание длилось около двух часов, примерно полчаса из которых пришлись на перерыв. За время паузы в зале появился человек, который, по словам истца Маслова, ранее угрожал ему и его семье: он заявил о своём судебном процессе с нотариусом Маслова и пригласил всех на него прийти, после чего вступил в словесную перепалку с истцом и на время покинул зал.