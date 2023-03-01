Суд Белгорода отклонил иск главреда «Фонаря» Маслова к блогеру Владимиру Бабину

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Изучив позиции истца Андрея Маслова, ответчика Владимира Бабина и соответчика Вадима Радченко, а также мнение эксперта, изложенное в заказанной Масловым экспертизе, суд принял решение отказать в удовлетворении иска.
Решение суда прокомментировали обе стороны. Так, выигравший суд Владимир Бабин заявил «Бел.Ру» следующее:
Безусловно, я поддерживаю решение суда. Оно абсолютно объективное, оно политически верное, оно отражает реальность. Я рад, когда суд - за правду, и нам сегодня судья Владимир Владимирович это продемонстрировал. Истец, конечно, подаст апелляцию. Мы будем возражать и пойдём в следующие инстанции. Потому что мы боремся за правду, и она должна восторжествовать!
Отметим, что решение суда Бабин встретил весьма эмоционально: сказал «Йес!», показал соответствующий жест, а затем тихонько похлопал в ладоши. Выслушав судью, Бабин сказал, что это «важная победа», после чего заявил о своей решительности продолжить начатое в Сети дело.
Высказался и соответчик Вадим Радченко:
Хорошо оцениваю. Хорошо, что так. Было бы хуже, если бы было по-другому. Ну, ждите иски ещё. Это не первое дело, и сериал этот продолжится.
Что касается Андрея Маслова, редактора «Фонаря», проигравшего суд, то он заявил следующее:
Я, как человек, который подал иск, как человек законопослушный, решение принимаю. Возможно, будем подавать апелляцию. Будем обсуждать с моим защитником.
Заседание длилось около двух часов, примерно полчаса из которых пришлись на перерыв. За время паузы в зале появился человек, который, по словам истца Маслова, ранее угрожал ему и его семье: он заявил о своём судебном процессе с нотариусом Маслова и пригласил всех на него прийти, после чего вступил в словесную перепалку с истцом и на время покинул зал.
В целом же заседание прошло в формате прений: стороны высказывали свои мнения, судья внимательно их выслушивал и принимал решения, приобщать материалы к делу или нет. В частности, суд отклонил ходатайство ответчиков о том, что экспертиза Маслова была некорректна, а также периодически просил не удаляться от темы — обсуждение вышло жарким.
Более подробный репортаж с места событий «Бел.Ру» подготовит в ближайшее время. Пока же предлагаем вам ознакомиться с тем, с чего всё началось, — этому посвящён наш отдельный материал.