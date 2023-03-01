Студенты белгородских колледжей осваивают новые профессии на предприятиях ЖБК-1

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Тем, кто хорошо себя зарекомендовал, предлагают пройти оплачиваемую стажировку с дальнейшим трудоустройством на ЖБК-1. Учебные заведения при этом готовы предоставить индивидуальный график учебы.
Студенты проходят практику по своей основной профессии и осваивают новые смежные профессии, проходя обучение в учебно-курсовом комбинате ЖБК-1. В 2022 году на предприятия корпорации было трудоустроено свыше 50 студентов.
Кадровая служба ЖБК-1 постоянно ведет работу с учебными заведениями по привлечению молодежи в строительную отрасль. Для Белгородского механико-технологического колледжа ЖБК-1 является якорным работодателем. В феврале 2023 года руководство Корпорации встречалось с руководителями четырёх белгородских колледжей: механико-технологического, политехнического, строительного и индустриального.
Гости посетили музей ЖБК-1, где они познакомились с историей предприятия, посмотрели фильм о строительном и производственном комплексах ЖБК-1 и студентах, которые успешно проходят оплачиваемую стажировку и остаются работать на предприятии. В ходе беседы говорили о результатах совместной подготовки молодых специалистов в 2022 году, о планах на 2023 и о дальнейшем сотрудничестве по формированию групп студентов для освоения смежных профессий за счет предприятия на базе Учебного-курсового комбината ЖБК-1. Беседа была продуктивной, по итогу подготовлен протокол, по которому уже ведется работа.
Исполнительный директор ООО Специализированный застройщик «Управляющая компания ЖБК-1» Галина Абрамова: «Ребятам предоставляется возможность начать свою трудовую деятельность на предприятиях корпорации ЖБК-1. Популярность рабочих профессий в последнее время среди молодежи растет, мы это видим. Студенты могут проходить обучение по своей основной профессии, а также попробовать новое направление. Важно, чтобы ребята нашли ту профессию, в которой они хотят развиваться и стать профессионалами. Тот, кто остается у нас — получает полную заработную плату, льготы, накапливает трудовой стаж».
Вопрос трудоустройства студента белгородского механико-технологического колледжа Константина Негодина был решен сразу после прохождения производственной практики. Чуть больше года юноша работает на заводе ЖБК-1. Молодой человек занимается перевозкой грузов, управляет кабиной электромостового крана.
Еще один юный белгородец, Максим Шутарбабин, летом проходил на предприятии практику как помощник станочника в деревоперерабатывающем цехе, а несколько дней назад уже начал работать: «Я пришел, чтобы освоить новую профессию на предприятии. Это показалось мне перспективным».
Студент Руслан Борисов также совмещает работу на заводе ЖБК-1 с учебой в строительном колледже. Он занимается процессом погрузки железобетонных перекрытий из кабины электромостового крана: «После лета захотел поработать и обратился за советом к своему куратору. Позвонили на ЖБК-1 и узнали, что сюда требуется крановщик. Я пришел, отучился три месяца у хороших наставников. Теперь работаю».
Начинающие мастера заняты по восемь часов в день. За несколько месяцев молодые работники зарекомендовали себя как квалифицированные специалисты и уже завоевали авторитет. Начать трудовую деятельность по индивидуальному плану учащиеся могут с третьего курса. Сегодня в регионе востребованы профессии каменщика, плотника и крановщика. Освоить их на предприятии учащиеся могут уже в период производственной практики.