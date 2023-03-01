Студенты белгородских колледжей осваивают новые профессии на предприятиях ЖБК-1

Гости посетили музей ЖБК-1, где они познакомились с историей предприятия, посмотрели фильм о строительном и производственном комплексах ЖБК-1 и студентах, которые успешно проходят оплачиваемую стажировку и остаются работать на предприятии. В ходе беседы говорили о результатах совместной подготовки молодых специалистов в 2022 году, о планах на 2023 и о дальнейшем сотрудничестве по формированию групп студентов для освоения смежных профессий за счет предприятия на базе Учебного-курсового комбината ЖБК-1. Беседа была продуктивной, по итогу подготовлен протокол, по которому уже ведется работа.