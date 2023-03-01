Средняя зарплата белгородцев в 2022 году составила больше 54 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В декабре прошлого года средняя номинальная зарплата (без выплат социального характера) в областном центре составила 70 тыс. 420 рублей. Это на 14,5% больше, чем в декабре 2021 года.
В 2022 году среднемесячная номинальная зарплата в городе составила 54 тыс. 537 рублей. Это на 14,7% больше уровня 2021 года.
Самая высокая зарплата в минувшем году была у работников IT-сферы, сотрудников финансовых и страховых компаний. Также больше среднего получали работники сельского, лесного, рыбного хозяйств.
В число белгородцев с высокими зарплатами вошли сотрудники, осуществляющие научную и техническую деятельность, работающие в сфере обеспечения электроэнергией и газом. Работники государственных управлений, соцобеспечения, военные и строители тоже получали зарплату выше среднего уровня.
В феврале этого года, напомним, в Белгороде решили поднять зарплату педагогам допобразования. Она составит 49 тыс. рублей.