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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Средняя зарплата белгородцев в 2022 году составила больше 54 тысяч рублей

1 марта 2023, 14:36
Фото: 1MI
По сравнению с 2021 годом среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Белгороде выросла на 14,7% и составила 54 тысячи 537 рублей. Такие данные приводит Белгородстат.

В декабре прошлого года средняя номинальная зарплата (без выплат социального характера) в областном центре составила 70 тыс. 420 рублей. Это на 14,5% больше, чем в декабре 2021 года.

В 2022 году среднемесячная номинальная зарплата в городе составила 54 тыс. 537 рублей. Это на 14,7% больше уровня 2021 года.

Самая высокая зарплата в минувшем году была у работников IT-сферы, сотрудников финансовых и страховых компаний. Также больше среднего получали работники сельского, лесного, рыбного хозяйств.

В число белгородцев с высокими зарплатами вошли сотрудники, осуществляющие научную и техническую деятельность, работающие в сфере обеспечения электроэнергией и газом. Работники государственных управлений, соцобеспечения, военные и строители тоже получали зарплату выше среднего уровня.

В феврале этого года, напомним, в Белгороде решили поднять зарплату педагогам допобразования. Она составит 49 тыс. рублей.

В Белгороде подняли зарплату педагогам учреждений допобразования
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#Ольга Аксёнова#Зарплата#Белгородстат#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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