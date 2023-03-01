Социальные пенсии в России предложили повысить ещё на 3,3%

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Индексация социальных пенсий проходит ежегодно 1 апреля. В июне 2022 года выплаты внепланово проиндексировали на 10%. В текущем году их могут повысить ещё на 3,3%. Соответствующий проект вынесли на общественные обсуждения.
«В условиях высокой инфляции первого полугодия было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учётом роста цен», — пояснил заместитель министра труда и социальной защиты — статс-секретарь Андрей Пудов.
Предполагается, что благодаря индексации пенсии вырастут у примерно 4 млн пожилых граждан. На эти цели из федерального бюджета направят около 15,57 млрд до конца текущего года. Выплаты проиндексируют автоматически, обращаться для перерасчёта в Соцфонд не требуется.
С 1 февраля текущего года были проиндексированы пособия и социальные выплаты.