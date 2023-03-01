Социальные пенсии в России предложили повысить ещё на 3,3%

Предполагается, что благодаря индексации пенсии вырастут у примерно 4 млн пожилых граждан. На эти цели из федерального бюджета направят около 15,57 млрд до конца текущего года. Выплаты проиндексируют автоматически, обращаться для перерасчёта в Соцфонд не требуется.