Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Социальные пенсии в России предложили повысить ещё на 3,3%

1 марта 2023, 08:34
Фото: 1MI
Выплаты могут повысить уже с 1 апреля текущего года. Это будет дополнением к проведённой в июне индексации на 10%, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Сюжет
Выплаты

Индексация социальных пенсий проходит ежегодно 1 апреля. В июне 2022 года выплаты внепланово проиндексировали на 10%. В текущем году их могут повысить ещё на 3,3%. Соответствующий проект вынесли на общественные обсуждения.

«В условиях высокой инфляции первого полугодия было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учётом роста цен», — пояснил заместитель министра труда и социальной защиты — статс-секретарь Андрей Пудов.

Предполагается, что благодаря индексации пенсии вырастут у примерно 4 млн пожилых граждан. На эти цели из федерального бюджета направят около 15,57 млрд до конца текущего года. Выплаты проиндексируют автоматически, обращаться для перерасчёта в Соцфонд не требуется.

С 1 февраля текущего года были проиндексированы пособия и социальные выплаты.

Почти 20 тыс. белгородских пенсионеров получили пенсии с индексацией после увольнения
Узнать подробнее
Читайте также:
Работающие по ГПХ белгородцы получат право на больничные и декретные выплатыБелгородцы не получат «путинские» выплаты в февралеБелгородские работники культуры сохранили право на льготные выплаты
#Ольга Аксёнова#Социальные пенсии#Министерство труда#Индексация#Выплаты#Пенсионеры#Общество
Подпишитесь
Жители Белгорода услышали сирену в первый день весны
Сегодня, 09:09
Как изменится жизнь белгородцев в марте
Сегодня, 06:01
В 2022 году в Белгороде браков было больше, чем разводов
Сегодня, 09:12
Залетевший в квартиру в Белгороде беспилотник приземлился на кровать
Сегодня, 07:02
В Белгороде нашли убитыми девушку и её малолетнюю дочь
Сегодня, 09:38
Вандализм и погода: из-за чего портились новогодние украшения в Белгороде
Сегодня, 09:28