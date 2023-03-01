Сломанную надпись «Мы любим Белгород» восстановят за счёт протаранившего её водителя

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
29 января водитель въехал в надпись «Мы любим Белгород» и протаранил её насквозь. Из-за случившегося ДТП часть букв пострадало — теперь гостей Белгородской области встречает конструкция «Мы любим Белгод».
Несмотря на то, что ремонтно-восстановительные работы проводятся за счёт средств бюджета региона, расходы будут взысканы с виновника ДТП в установленном законом порядке, сообщили «Бел.Ру» в пресс-службе правительства.
Назвали там и сроки восстановления — конец марта. Затянулись работы из-за того, что буквы относятся к объектам «индивидуального проектирования и изготовления».
А вот министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко назвал ранее другую дату. По словам чиновника, отремонтировать конструкцию должны к середине апреля.