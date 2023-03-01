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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Сломанную надпись «Мы любим Белгород» восстановят за счёт протаранившего её водителя

1 марта 2023, 11:41
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Как «Бел.Ру» сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, средства на ремонт надписи взыщут в установленном законом порядке.

29 января водитель въехал в надпись «Мы любим Белгород» и протаранил её насквозь. Из-за случившегося ДТП часть букв пострадало — теперь гостей Белгородской области встречает конструкция «Мы любим Белгод».

Несмотря на то, что ремонтно-восстановительные работы проводятся за счёт средств бюджета региона, расходы будут взысканы с виновника ДТП в установленном законом порядке, сообщили «Бел.Ру» в пресс-службе правительства.

Назвали там и сроки восстановления — конец марта. Затянулись работы из-за того, что буквы относятся к объектам «индивидуального проектирования и изготовления».

А вот министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко назвал ранее другую дату. По словам чиновника, отремонтировать конструкцию должны к середине апреля. 

Надпись «Мы любим Белгород» отремонтируют до середины апреля
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#Артем Черненко#Разрушения#Восстановление#Общество#Эксклюзив#Белгородский район#Мы любим Белгород#МАФ
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