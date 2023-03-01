Сирены и авто с громкоговорителями: в регионе проверят систему оповещения белгородцев

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
По всей Белгородской области 1 марта прозвучат сирены. В регионе проверят системы оповещения. По улицам проедут машины с громкоговорителями. Стартует проверка в 10:40. Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что это плановая работа и беспокоиться не стоит.
«Это плановая работа. Несмотря на то, что враги пытаются нам её сбить. Например, вчера в результате взлома серверов радиостанций в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Конечно же, она является ложной и не соответствует действительности», — написал Гладков.
В связи с этим плановая работа продолжается. Как отметил глава региона, главное — безопасность жителей области.