Сирены и авто с громкоговорителями: в регионе проверят систему оповещения белгородцев

«Это плановая работа. Несмотря на то, что враги пытаются нам её сбить. Например, вчера в результате взлома серверов радиостанций в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Конечно же, она является ложной и не соответствует действительности», — написал Гладков.