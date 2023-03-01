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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Сирены и авто с громкоговорителями: в регионе проверят систему оповещения белгородцев

1 марта 2023, 07:16
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

По всей Белгородской области включат системы оповещения

1 марта в регионе пройдёт комплексная проверка систем оповещения. Она начнётся в 10:40. Белгородцы услышат сирены и голосовые сигналы оповещения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По всей Белгородской области 1 марта прозвучат сирены. В регионе проверят системы оповещения. По улицам проедут машины с громкоговорителями. Стартует проверка в 10:40. Губернатор Вячеслав Гладков напомнил, что это плановая работа и беспокоиться не стоит.

«Это плановая работа. Несмотря на то, что враги пытаются нам её сбить. Например, вчера в результате взлома серверов радиостанций в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Конечно же, она является ложной и не соответствует действительности», — написал Гладков.

В связи с этим плановая работа продолжается. Как отметил глава региона, главное — безопасность жителей области.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Общество#Проверки#Система оповещения#Громкоговорители
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