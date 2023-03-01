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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Синоптики просят белгородцев подготовиться к «температурным качелям»

1 марта 2023, 13:40
Фото: 1MI
2 марта ночью температура опустится до -9 °С, днём же потеплеет до +2 °С. В тёмное время суток местами пройдёт небольшой снег. Прогноз погоды опубликовали в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области ожидаются «температурные качели» и небольшой снег, который пройдёт ночью. Днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Ночью от -9 °С до -4 °С. В светлое время суток ожидается от -3 °С до +2 °С.

В Белгороде завтра без осадков. Ночью температура опустится до -5 °С, а днём поднимется до +1 °С. В пятницу, 3 марта, потеплеет. Ночью ожидается -1 °С, а днём до +2 °С. В субботу, 4 марта, также без осадков. В тёмное время суток похолодает до -2 °С, а днём температура поднимется до +3 °С.

С 5 марта в областном центре ожидается мокрый снег. В воскресенье ночью -1 °С, днём до +2 °С. Такая погода продлится как минимум до вторника, 7 марта.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Снег#Температура#Температурные качели
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