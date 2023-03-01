Синоптики просят белгородцев подготовиться к «температурным качелям»

В Белгороде завтра без осадков. Ночью температура опустится до -5 °С, а днём поднимется до +1 °С. В пятницу, 3 марта, потеплеет. Ночью ожидается -1 °С, а днём до +2 °С. В субботу, 4 марта, также без осадков. В тёмное время суток похолодает до -2 °С, а днём температура поднимется до +3 °С.