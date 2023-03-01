Синоптики просят белгородцев подготовиться к «температурным качелям»

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В Белгородской области ожидаются «температурные качели» и небольшой снег, который пройдёт ночью. Днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Ночью от -9 °С до -4 °С. В светлое время суток ожидается от -3 °С до +2 °С.
В Белгороде завтра без осадков. Ночью температура опустится до -5 °С, а днём поднимется до +1 °С. В пятницу, 3 марта, потеплеет. Ночью ожидается -1 °С, а днём до +2 °С. В субботу, 4 марта, также без осадков. В тёмное время суток похолодает до -2 °С, а днём температура поднимется до +3 °С.
С 5 марта в областном центре ожидается мокрый снег. В воскресенье ночью -1 °С, днём до +2 °С. Такая погода продлится как минимум до вторника, 7 марта.