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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Семьи погибших белгородских военных, оставивших место службы, не получат льготы

1 марта 2023, 12:02
Фото: 1MI
В порядок получения соцпомощи для семей погибших военнослужащих внесли изменения. Подробности указаны в документе регионального правительства.
Сюжет
Выплаты

Правительство Белгородской области внесло изменения в порядок оказания мер соцзащиты семьям военных и сотрудников федеральных органов власти, погибших при исполнении службы. Поправки закреплены в соответствующем документе.

В постановлении в том числе указали, что меры соцзащиты, установленные ранее, не предусмотрены для членов семей погибших военнослужащих, «самовольно оставивших часть или место службы, отказавшихся от выполнения боевых задач».

Помимо этого, в документе убрали указание на 2022 год, что свидетельствует о распространении льгот семьям погибших и далее.

Меры поддержки таких семей расширили:

  • ко Дню России, 12 июня, будут выплачивать ежегодно 25 тыс. рублей;
  • ежегодно можно будет получать выплаты на школьную и спортивную формы для учеников школ Белгородской области;
  • ежемесячно будут производиться выплаты в размере 3 тыс. рублей на питание детей до 18 лет в школе, до 23 лет в профессиональных образовательных организациях и при обучении в вузе на очной форме, кроме организаций дополнительного профобразования.

Ранее мы писали о том, какие меры поддержки положены членам семей погибших военнослужащих.

Какие выплаты положены семьям погибших военных
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#Ольга Аксёнова#Выплаты#Военнослужащие#Погибшие#Льготы#Соцподдержка#Общество#Белгородская область
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