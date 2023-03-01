Семьи погибших белгородских военных, оставивших место службы, не получат льготы

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Правительство Белгородской области внесло изменения в порядок оказания мер соцзащиты семьям военных и сотрудников федеральных органов власти, погибших при исполнении службы. Поправки закреплены в соответствующем документе.
В постановлении в том числе указали, что меры соцзащиты, установленные ранее, не предусмотрены для членов семей погибших военнослужащих, «самовольно оставивших часть или место службы, отказавшихся от выполнения боевых задач».
Помимо этого, в документе убрали указание на 2022 год, что свидетельствует о распространении льгот семьям погибших и далее.
Меры поддержки таких семей расширили:
Ранее мы писали о том, какие меры поддержки положены членам семей погибших военнослужащих.