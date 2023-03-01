Ростехнадзор выявил 105 нарушений промышленной безопасности на Яковлевском ГОКе

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в Верхне-Донское управление Ростехнадзора, чтобы выяснить, какие нарушения требований безопасности фиксируются на территории ООО «Яковлевский ГОК».
В ответе Ростехнадзор сообщил, что Яковлевский ГОК эксплуатирует опасный производственный объект «Рудник подземный», который относится ко II классу опасности. Работы на руднике проходят примерно в 3 км от посёлка Яковлево.
В связи с тем, что подземный рудник относится ко II классу опасности, Ростехнадзор ежегодно его проверяет. Так, в 2022 году во время выездной плановой проверки было выявлено 105 нарушений требований промышленной безопасности. Специалисты составили акт. Итоговый акт плановой проверки вручили представителю юрлица и разместили в ФГИС «Единый реестр контрольных мероприятий», сообщили в Ростехнадзоре.
Отметим, что в 2021 году различные органы контроля провели 30 проверок предприятия. В ходе 19 обнаружили нарушения.
Согласно данным, размещённым Едином реестре контрольных мероприятий, в 2023 году на Яковлевском ГОКе пройдёт пять проверок. Две из них уже прошли в первые два месяца текущего года. В январе проверку провела государственная Инспекция труда в Белгородской области, а в феврале — Управление Роспотребнадзора по Белгородской области. В апреле пройдёт ещё одна проверка Инспекции труда в Белгородской области, в мае — Верхне-Донского управления Ростехнадзора, а в октябре — регионального Роспотребнадзора.
На Яковлевском горно-обогатительном комбинате случались происшествия. К примеру, в марте 2021 года в шахтах рудника загорелся проходческий комбайн. К счастью, в ходе инцидента никто не погиб и не пострадал. Эвакуировали 277 работников шахты. Отметим, что в феврале 2021 года в ходе плановой проверки примерно в 3 км от пос. Яковлево специалисты Ростехнадзора обнаружили 103 нарушения.
В апреле 2021 года обойтись без жертв не удалось. Во время чистки шпуров в забое произошёл сход руды с правого борта. 36-летний шахтёр серьёзно пострадал. Мужчину госпитализировали. Спустя несколько дней он умер. Яковлевский ГОК выплатил компенсацию жене и детям погибшего сотрудника, а также компенсировал расходы на погребение.
Позже родители и родная сестра умершего подали на предприятие в суд. С ГОКа взыскали 4,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ещё одно происшествие случилось в августе 2021 года — в шахте загорелась подземная самоходная машина. Никто из работников не пострадал.
В конце 2021 года в суд подали два иска к предприятию. Дела касались компенсации морального вреда в связи с влиянием на жизнь и здоровье.
В начале прошлого года на глубине 370 метров скончался 45-летний проходчик подрядной организации. Его зажало погрузочно-доставочной машиной.
Напомним, что в июле прошлого года стало известно, что Яковлевский ГОК заставили заплатить 700 тысяч рублей за ДТП со смертельным исходом. Несовершеннолетний парень попал под колёса автобуса, который принадлежит предприятию. Авария произошла около полуночи на участке трассы «Крым» в Яковлевском горокруге. Подросток переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Парня госпитализировали, но позже он скончался в реанимации.
Отец подростка подал на ЯГОК в суд. Он требовал компенсацию морального вреда в 1 млн рублей.
В суде было установлено, что водитель автобуса ехал в момент аварии с допустимой скоростью, а сам транспорт был исправен. В суде согласились, что у мужчины не было технической возможности предотвратить ДТП даже при применении экстренного торможения.
Суд установил, что пешеход погиб вследствие его грубой неосторожности. Однако с требованием отца о выплате компенсации суд согласился. Яковлевский районный суд снизил её сумму до 700 тыс. рублей. На решение подавали апелляционную жалобу, однако по итогам рассмотрения оставили всё без изменений.