Ростехнадзор выявил 105 нарушений промышленной безопасности на Яковлевском ГОКе

Согласно данным, размещённым Едином реестре контрольных мероприятий, в 2023 году на Яковлевском ГОКе пройдёт пять проверок. Две из них уже прошли в первые два месяца текущего года. В январе проверку провела государственная Инспекция труда в Белгородской области, а в феврале — Управление Роспотребнадзора по Белгородской области. В апреле пройдёт ещё одна проверка Инспекции труда в Белгородской области, в мае — Верхне-Донского управления Ростехнадзора, а в октябре — регионального Роспотребнадзора.