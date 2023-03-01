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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Пойманному на взятке белгородцу пришлось погасить штраф, чтобы уехать за границу

1 марта 2023, 13:28
Фото: 1MI
Мужчина, будучи должностным лицом, получил взятку. Суд обязал его заплатить штраф за коррупционное преступление, сообщили в региональном УФССП.
Сюжет
Штраф

В Валуйском горокруге мужчине пришлось заплатить крупный штраф, чтобы уехать за границу. Долг он погасил в полном объёме.

Будучи должностным лицом, белгородец получил взятку. По решению суда его обязали заплатить 300 тыс. рублей штрафа за совершённое коррупционное преступление. Обвиняли его в том числе в мелком взяточничестве.

Материалы дела поступили в отделение судебных приставов. Последние запретили белгородцу выезжать за пределы России. Принятые меры позволили взыскать с должника уголовный штраф. Ограничения в его отношении сняли.

Владимир Абельмазов всё ещё числится в базе приставов с долгом в 3,9 млн рублей
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#Белгородская область#Валуйский горокруг#Штраф#Приставы#Ограничения#Наталья Корявых#Взятка#Заграница
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