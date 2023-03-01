Пойманному на взятке белгородцу пришлось погасить штраф, чтобы уехать за границу

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Валуйском горокруге мужчине пришлось заплатить крупный штраф, чтобы уехать за границу. Долг он погасил в полном объёме.
Будучи должностным лицом, белгородец получил взятку. По решению суда его обязали заплатить 300 тыс. рублей штрафа за совершённое коррупционное преступление. Обвиняли его в том числе в мелком взяточничестве.
Материалы дела поступили в отделение судебных приставов. Последние запретили белгородцу выезжать за пределы России. Принятые меры позволили взыскать с должника уголовный штраф. Ограничения в его отношении сняли.