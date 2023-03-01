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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Пособие по уходу за ребёнком белгородцам будут выплачивать по другому графику

1 марта 2023, 14:00
Фото: 1MI
В Белгородской области с 1 марта изменили дату выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих родителей. Теперь деньги будут поступать 8-го числа. За февраль выплата придёт 7 марта, сообщили в региональном отделении Социального фонда.
Сюжет
Пособия

Белгородские родители ранее получали пособие 6-го числа. Однако те, кто трудоустроен у работодателей из других регионов, получали выплату иначе.

«С 1 марта 2023 года в отделении Социального фонда России по Белгородской области изменится график выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет на 8-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие», — рассказала управляющий региональным отделением Социального фонда Ирина Шушкова.

Если дата выплаты попадает на праздник, например, 8 Марта, то зачислить средства должны в предшествующие рабочие дни. Поэтому пособие за февраль придёт 7 марта.

Если пособие выплачивается по номеру расчётного счёта, деньги зачислят не ранее следующего рабочего дня после перечисления средств. Держатели карт «Мир» пособия получат в день перечисления.

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#Ольга Аксёнова#Пособия#Пособие по уходу за ребёнком#Родители#Соцфонд#Общество#Белгородская область
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