Пособие по уходу за ребёнком белгородцам будут выплачивать по другому графику

В Белгородской области с 1 марта изменили дату выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих родителей. Теперь деньги будут поступать 8-го числа. За февраль выплата придёт 7 марта, сообщили в региональном отделении Социального фонда.

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