Пособие по уходу за ребёнком белгородцам будут выплачивать по другому графику

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:02
Белгородские родители ранее получали пособие 6-го числа. Однако те, кто трудоустроен у работодателей из других регионов, получали выплату иначе.
«С 1 марта 2023 года в отделении Социального фонда России по Белгородской области изменится график выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет на 8-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие», — рассказала управляющий региональным отделением Социального фонда Ирина Шушкова.
Если дата выплаты попадает на праздник, например, 8 Марта, то зачислить средства должны в предшествующие рабочие дни. Поэтому пособие за февраль придёт 7 марта.
Если пособие выплачивается по номеру расчётного счёта, деньги зачислят не ранее следующего рабочего дня после перечисления средств. Держатели карт «Мир» пособия получат в день перечисления.