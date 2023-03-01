Первые 22 семьи из обстреливаемого хутора оценили будущее жильё в Белгороде

Глава района Сергей Бикетов напомнил, что режим ЧС в хуторе действует с 16 ноября 2022 года, из-за чего жителям пришлось покинуть свои дома. Всё это время хуторяне были вынуждены жить у родственников, в съёмных квартирах или в пунктах временного размещения.