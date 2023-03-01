Первые 22 семьи из обстреливаемого хутора оценили будущее жильё в Белгороде

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В Белгород 28 февраля приехали 22 семьи из хутора Старый Волоконовского района, чтобы оценить жильё для переезда. Уже 15 семей определились с квартирами. После оформления всех необходимых документов недвижимость перейдёт в собственность белгородцев.
Глава района Сергей Бикетов напомнил, что режим ЧС в хуторе действует с 16 ноября 2022 года, из-за чего жителям пришлось покинуть свои дома. Всё это время хуторяне были вынуждены жить у родственников, в съёмных квартирах или в пунктах временного размещения.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что порядок выделения жилья согласовали с Минстроем РФ, пишет ТАСС. Работа по переселению уже началась. Всего же в регионе более 3,7 тыс. белгородцев были вынуждены покинуть дома.
Для решения жилищного вопроса белгородцев, оставшихся без жилья из-за обстрелов ВСУ, ранее организовали сходы граждан и специальные комиссии.