Неудачная посадка подсолнечника закончилась для белгородца крупным штрафом

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Инспекторы управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области ввели новую практику наказания для нарушителей, которые нанесли вред природе на особо охраняемых территориях. Теперь за уничтожение ресурсов придётся возместить ущерб.
Примером стал случай в природном парке «Ровеньский». Там в прошлом году местный житель распахал 11 гектаров земли и посадил подсолнечник. Из-за этого были уничтожены краснокнижные растения.
Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Помимо этого, экологи попросили научных сотрудников заповедника «Белогорье» помочь в подсчёте ущерба, а затем обратились в суд.
Ровеньский районный суд решил частично взыскать с местного жителя сумму вреда в размере 100 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.
В 2021 году в Белгородской области суд уже рассматривал похожее дело о возмещении вреда природе. Однако тогда сумма была куда более значительной.