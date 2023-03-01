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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Неудачная посадка подсолнечника закончилась для белгородца крупным штрафом

1 марта 2023, 10:18
Фото: 1MI

Белгородца оштрафовали за уничтожение краснокнижных растений

Житель региона распахал 11 гектаров особо охраняемой природной территории и засадил её подсолнухами. За это ему предстоит заплатить 100 тысяч рублей, сообщил начальник областного экоохотнадзора Андрей Гоц.
Сюжет
Штраф

Инспекторы управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области ввели новую практику наказания для нарушителей, которые нанесли вред природе на особо охраняемых территориях. Теперь за уничтожение ресурсов придётся возместить ущерб.

Примером стал случай в природном парке «Ровеньский». Там в прошлом году местный житель распахал 11 гектаров земли и посадил подсолнечник. Из-за этого были уничтожены краснокнижные растения.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Помимо этого, экологи попросили научных сотрудников заповедника «Белогорье» помочь в подсчёте ущерба, а затем обратились в суд.

Ровеньский районный суд решил частично взыскать с местного жителя сумму вреда в размере 100 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

В 2021 году в Белгородской области суд уже рассматривал похожее дело о возмещении вреда природе. Однако тогда сумма была куда более значительной.

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#Ольга Аксёнова#Краснокнижные растения#Уничтожение#Подсолнечник#Штраф#Экоохотнадзор#Общество#Белгородская область#Ровеньский район
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