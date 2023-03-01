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Названы победители премии для молодых политтехнологов

28 февраля 2023, 21:12
Фото: pxhere.com
В Москве 25 февраля состоялось награждение победителей премии для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова. Церемония была приурочена к празднованию Дня политконсультанта, организованному комитетом по политтехнологиям РАСО.

В этом году Илью Вихрева наградили за лучший политический антикризис, сообщает gorod55.ru. Он выступил с программой «Выборы депутатов городского Совета депутатов Горно-Алтайска».

В номинации на лучшую кампанию в интернете награду получили Екатерина Голубенко и Илья Щеголихин. Они представили работу «Перевернуть игру. Как интернет-штаб помогает выиграть в ситуации безнадежного отставания (выборы главы города Шелехова, Иркутская область, 2022 г.)». Спецприз достался Виктору Фрадкину. Он презентовал работу «Массовая персонализация. Кампания М. Евраева на пост губернатора Ярославской области».

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко выступил в качестве председателя жюри. Обладатели премии за 2021 год вошли в состав экспертного жюри.

Юрий Воротников (1976 - 2021 гг.) - известный российский политконсультант и соавтор культовой книги «Десять шагов по вертикали». Также он известен как второй председатель комитета по политтехнологиям РАСО и главный политтехнолог избирательной кампании партии «Новые люди» на выборах в Госдуму.

Данную премию учредили друзья и партнеры Воротникова из компании «Минченко консалтинг», которая работает на рынке политтехнологий с 1993 года. Премия создана для поддержки молодых талантов в области политтехнологий.

Премию Воротникова в этом году вручают уже второй раз. При этом каждый год в сентябре проходит научно-практическая конференция памяти Воротникова «Будущее политических технологий». Это совместный проект «Минченко консалтинг», РАСО и ИМИ МГИМО.

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