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На улице Костюкова в Белгороде замедлили движение из-за аварийности

1 марта 2023, 19:40
Фото: 1MI
На спуске от БГТУ им. В. Г. Шухова на улице Костюкова в Белгороде установили ограничение скорости 40 км/час, на этом участке поставили соответствующий дорожный знак, что вызвало недовольство горожан.

Жалобу в ходе прямого эфира 1 марта озвучил мэр Валентин Демидов. Белгородка попросила убрать светофор около областного военкомата на улице Губкина и знак «40» на спуске от «Технолога» на улице Костюкова.

«Это же смешно: ни там, ни там нет аварий», — написала жительница областного центра.

Валентин Демидов не согласился с оптимистичным утверждением женщины. По данным официальной статистики, на спуске от БГТУ им. В. Г. Шухова резко выросла аварийность, что заставило ГИБДД повесить там ограничивающий скорость знак.

Это вопрос безопасности, соответственно, он решается при помощи всех технических служб и ГИБДД. Ведётся статистика, на основе которой устанавливаются знаки, ограничивающие скорость.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

А около областного военкомата есть нерегулируемый пешеходный переход, на котором неоднократно сбивали людей. Поэтому решено установить там светофор с кнопкой для пешеходов.

Напомним, серия страшных ДТП случилась в Белгородской области с 8 по 10 мая 2022 года. Тогда за три дня на дорогах погибли 11 человек, в том числе 14-летняя девочка. На оперативном совещании 11 мая губернатор Вячеслав Гладков поручил своему заместителю проанализировать причины каждой из трагедий. Но в публичное поле они не выносились.

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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Ликвидации аварий#Ограничение скорости#Город
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