На улице Костюкова в Белгороде замедлили движение из-за аварийности

Напомним, серия страшных ДТП случилась в Белгородской области с 8 по 10 мая 2022 года. Тогда за три дня на дорогах погибли 11 человек, в том числе 14-летняя девочка. На оперативном совещании 11 мая губернатор Вячеслав Гладков поручил своему заместителю проанализировать причины каждой из трагедий. Но в публичное поле они не выносились.