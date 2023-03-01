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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

МРОТ в России в 2024 году увеличат до 19 242 рублей

1 марта 2023, 14:20
Фото: 1MI
Таким образом, минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 17%, сообщают «Новые известия». Увеличение показателя анонсировал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
Сюжет
Мрот

В 2024 году в России МРОТ увеличат до 19 242 рублей. Планируется, что он превысит прожиточный минимум на 17%, пишет издание со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Глава федерального ведомства уточнил, что при планировании бюджета на 2023–2025 гг. закладывался темп роста МРОТ на уровне 3%. До этого президент Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием поручил провести дополнительную индексацию МРОТ на 10%.

1 июня в России минимальный размер оплаты труда увеличили до 15 279 рублей. С 1 января 2023 года его размер составляет 16 242 рубля.

Владимир Путин предложил увеличить МРОТ до 19 тысяч рублей
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#Наталья Корявых#Мрот#Общество#Прожиточный минимум#Минтруд#Минимальный размер оплаты труда#Антон Котяков
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