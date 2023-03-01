МРОТ в России в 2024 году увеличат до 19 242 рублей

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В 2024 году в России МРОТ увеличат до 19 242 рублей. Планируется, что он превысит прожиточный минимум на 17%, пишет издание со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
Глава федерального ведомства уточнил, что при планировании бюджета на 2023–2025 гг. закладывался темп роста МРОТ на уровне 3%. До этого президент Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием поручил провести дополнительную индексацию МРОТ на 10%.
1 июня в России минимальный размер оплаты труда увеличили до 15 279 рублей. С 1 января 2023 года его размер составляет 16 242 рубля.