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«Малышка» и «Игрушка»: саженцы белгородского питомника вызвали вопросы специалистов

1 марта 2023, 07:01
Фото: 1MI

В белгородском питомнике растений нашли неизвестные саженцы

В интернет-магазине белгородского питомника продавали не внесённые в госреестр саженцы яблонь, черешни и персика, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Во время мониторинга Сети сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора нашли интернет-магазин белгородского питомника, в котором продавали саженцы яблонь, вишни, черешни, абрикоса и персика, не внесённые в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Среди саженцев яблонь обнаружены сорта американской селекции «Хоней Крисп», «Деличия», «Эрли-Женева», «Виста-Белла», японской селекции «Бени Шогун», сорт из Новой-Зеландии «Гала-Маст», украинский сорт «Снежный кальвиль», «Штрейфлинг» из Прибалтики, австралийский «Пинк Леди», российские «Белый орёл» и «Джин».

Также не были зарегистрированы сорта вишни «Ночка», «Встреча», «Малышка», «Чудо-вишня», «Игрушка», «Черноморка», «Норд Стар». Продавались на сайте не допущенные к использованию сорта черешни «Бигарро Бурлат», «Желточек», «Драгана», «Саммит», «Прощальная», «Кордия», «Регина».

Саженцы персика также вызвали вопросы у специалистов, в частности сорта «Харблейз», «Сатурн», «Сибиряк», «Ред Хейвен». Два сорта абрикоса и «Персиковый» тоже оказались «вне закона».

Питомнику объявили о недопустимости нарушений.

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