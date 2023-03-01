«Малышка» и «Игрушка»: саженцы белгородского питомника вызвали вопросы специалистов

Во время мониторинга Сети сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора нашли интернет-магазин белгородского питомника, в котором продавали саженцы яблонь, вишни, черешни, абрикоса и персика, не внесённые в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию.