Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Какие объекты ЖКХ обновят в 2023 году в Белгородской области?

1 марта 2023, 12:46
Фото: 1MI
Белгородские власти рассказали «Бел.Ру» в ответе на запрос редакции, сколько средств получит регион на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и куда эти деньги будут направлены. Подробнее — в материале.

Программа модернизации ЖКХ на 2023 год

В январе текущего года стало известно, что правительство РФ разработало программу модернизации ЖКХ в России. На эту программу в текущем году будет направлено 440 млрд рублей. В прошлом году на эти цели было направлено 170 млрд рублей.

Как сообщается на сайте Кремля, чтобы получить финансирование, субъекты РФ должны «утвердить свои программы модернизации и синхронизировать их с планами по капремонту МКД, работами по благоустройству, ремонту, комплексному развитию территорий и транспортных систем».

Сколько средств получит Белгородская область?

Как сообщили в правительстве региона, для Белгородской области предусмотрен лимит в 1,4 млрд рублей (2023 год — 330 млн рублей, 2024 — 1,1 млрд рублей). Распределение лимитов средств, предоставляемых ППК «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в 2023-24 гг, утверждено протоколом президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.

На всю сумму предоставленного лимита планируется реконструкция очистных сооружений канализации Губкина, в планах - увеличить её производительность до 60 тыс. м3/сутки. Заявка Белгородской области на эти виды работ была одобрена.

Также в правительстве сообщили, что по инициативе губернатора в адрес правительства РФ было направлено ходатайство о рассмотрении возможности увеличения лимита средств финансовой поддержки ППК «ФРТ» в 2023-24 гг.

Напомним, что в 2023 году в Белгородской области планируется строительство 10 комплексных объектов водоснабжения на территории муниципалитетов. К концу года бесперебойным водоснабжением планируется обеспечить не менее 129 тыс. человек, ещё 13 тыс. человек перестанут испытывать дефицит воды летом, три тысячи человек начнут получать воду нормативного качества.

Читайте также:
Белгородское министерство ЖКХ подготовит список недобросовестных подрядчиковЧиновника из министерства ЖКХ оштрафовали за игнорирование обращения белгородцевФонд ЖКХ ответил на недовольства белгородцев ремонтом многоэтажки
#Реконструкция#Центральная канализация#Коммунальные услуги#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Губкин#Алина Харина
Подпишитесь
Семьи погибших белгородских военных, оставивших место службы, не получат льготы
Сегодня, 12:02
Сломанную надпись «Мы любим Белгород» восстановят за счёт протаранившего её водителя
Сегодня, 11:41
Троллейбусы в Белгороде продали на торгах по цене в 19 раз меньше начальной
Сегодня, 10:45
Залетевший в квартиру в Белгороде беспилотник приземлился на кровать
Сегодня, 07:02
В Белгороде нашли убитыми девушку и её малолетнюю дочь
Сегодня, 09:38
Жители Белгорода услышали сирену в первый день весны
Сегодня, 09:09