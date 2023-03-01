Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В январе текущего года стало известно, что правительство РФ разработало программу модернизации ЖКХ в России. На эту программу в текущем году будет направлено 440 млрд рублей. В прошлом году на эти цели было направлено 170 млрд рублей.
Как сообщается на сайте Кремля, чтобы получить финансирование, субъекты РФ должны «утвердить свои программы модернизации и синхронизировать их с планами по капремонту МКД, работами по благоустройству, ремонту, комплексному развитию территорий и транспортных систем».
Как сообщили в правительстве региона, для Белгородской области предусмотрен лимит в 1,4 млрд рублей (2023 год — 330 млн рублей, 2024 — 1,1 млрд рублей). Распределение лимитов средств, предоставляемых ППК «Фонд развития территорий» на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в 2023-24 гг, утверждено протоколом президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.
На всю сумму предоставленного лимита планируется реконструкция очистных сооружений канализации Губкина, в планах - увеличить её производительность до 60 тыс. м3/сутки. Заявка Белгородской области на эти виды работ была одобрена.
Также в правительстве сообщили, что по инициативе губернатора в адрес правительства РФ было направлено ходатайство о рассмотрении возможности увеличения лимита средств финансовой поддержки ППК «ФРТ» в 2023-24 гг.
Напомним, что в 2023 году в Белгородской области планируется строительство 10 комплексных объектов водоснабжения на территории муниципалитетов. К концу года бесперебойным водоснабжением планируется обеспечить не менее 129 тыс. человек, ещё 13 тыс. человек перестанут испытывать дефицит воды летом, три тысячи человек начнут получать воду нормативного качества.