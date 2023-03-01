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Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

HOSTKEY — аренда производительных и современных серверов

1 марта 2023, 14:41
Фото: piqsels.com
HOSTKEY — компания с мировым именем, которая предлагает выгодно арендовать серверы. Все оборудование размещено в ЦОДах уровня не ниже TIER III в Соединенных Штатах, Нидерландах и Российской Федерации.

Компания успешно работает на рынке более 14 лет и за это время успела доказать многим клиентам свою надежность. HOSTKEY выбирают в том числе за гарантии отказоустойчивости, безопасности данных и, конечно, высокий уровень сервиса. Подробные сведения обо всех услугах HOSTKEY представлены на сайте: https://hostkey.ru/.

Почему стоит выбрать HOSTKEY

HOSTKEY — это крупный хостинг-провайдер, которому можно доверять. Клиенты выбирают компанию по нескольким важным причинам:

  1. Профессионализм. HOSTKEY работает с 2008 года и предоставляет клиентам только качественные услуги. В компании трудятся опытные и высококвалифицированные эксперты, обеспечивающие серверам постоянную доступность, а данным клиентов — максимальную безопасность.
  2. Огромный парк. На сегодняшний день компания предлагает в аренду любой из 5 000 серверов. Среди них каждый клиент сможет выбрать подходящее решение под свои индивидуальные задачи и цели.
  3. Активное развитие. Компания продолжает активно развиваться, наращивает оборудование и мощности, предлагает клиентам все более качественные решения, отвечающие всем современным требованиям и условиям. HOSTKEY работает только с лучшими производителями техники и операторами связи, поэтому качество сервиса постоянно остается на очень высоком уровне.
  4. Техподдержка. В компании работает круглосуточная техническая поддержка, готовая прийти каждому клиенту на помощь в случае возникновения проблем с доступностью сервера и в других чрезвычайных ситуациях.

Популярные услуги

Каждый желающий может обратиться в HOSTKEY и арендовать оборудование под свои задачи и нужды:

  • функциональные серверы стандартной мощности;
  • серверы индивидуальной конфигурации;
  • серверы с производительными видеокартами для самых сложных задач и высоконагруженных процессов;
  • системы хранения.

Выбрать сервер на сайте очень просто. HOSTKEY предлагает уже готовые для использования машины с быстрой сдачей (в течение 15-30 минут), а также удобный конфигуратор, через который можно самостоятельно собрать сервер в нужной конфигурации за несколько кликов.

Выбирайте HOSTKEY — вы получите высокопроизводительные серверы под любые нужды и задачи выгодно.

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