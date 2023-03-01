Губернатор Гладков вернётся к вечерним прямым эфирам с белгородцами

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Вячеслав Гладков с 1 марта вновь будет проводить прямые эфиры «10 вопросов губернатору». Несколько дней он этого не делал из-за болезни. Теперь глава региона возвращается к работе. Сегодня губернатор проведёт 172-й эфир. Последний прошёл 22 февраля.
Гладкова госпитализировали в тот же день. Его состояние оценивали как средней степени тяжести. Вскоре глава региона вышел на связь и подтвердил, что оказался в медучреждении. Чиновник успокоил белгородцев и сообщил, что ничего критичного нет.
27 февраля стало известно, что госпитализацию Вячеславу Гладкову продлили. Его состояние на тот момент улучшилось, однако на нахождении в больнице настаивали медики.