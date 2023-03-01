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Губернатор Гладков вернётся к вечерним прямым эфирам с белгородцами

1 марта 2023, 08:50
Фото: Bel.ru
Несколько дней глава региона не проводил эфиры из-за того, что находился в больнице. Теперь он снова возвращается к работе.

Вячеслав Гладков с 1 марта вновь будет проводить прямые эфиры «10 вопросов губернатору». Несколько дней он этого не делал из-за болезни. Теперь глава региона возвращается к работе. Сегодня губернатор проведёт 172-й эфир. Последний прошёл 22 февраля.

Гладкова госпитализировали в тот же день. Его состояние оценивали как средней степени тяжести. Вскоре глава региона вышел на связь и подтвердил, что оказался в медучреждении. Чиновник успокоил белгородцев и сообщил, что ничего критичного нет.

27 февраля стало известно, что госпитализацию Вячеславу Гладкову продлили. Его состояние на тот момент улучшилось, однако на нахождении в больнице настаивали медики.

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
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#Наталья Корявых#Прямой эфир#10 вопросов губернатору#Госпитализация#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор
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