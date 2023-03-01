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Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Бешеная кошка пополнила статистику заражённых животных в Белгородской области

1 марта 2023, 12:50
Фото: 1MI
С начала года в регионе зарегистрировали уже девять случаев бешенства животных. Последний обнаружили в Алексеевском горокруге, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Девятый случай бешенства с начала 2023 года зарегистрировали в Белгородской области. Последний зафиксировали в Алексеевском городском округе. В муниципалитете обнаружили заражённую кошку.

Всего специалистам доставили 44 пробы. В девяти из них бешенство подтвердили. Нашли вирус у четырёх лис, трёх собак и двух кошек. Случаи бешенства зарегистрировали в Алексеевском и Старооскольском горокругах, Ровеньском, Вейделевском и Красногвардейском районах.

Также уточняется, что в аналогичный период прошлого года заболевание подтвердилось у пяти животных. Тогда специалисты получили 22 пробы из трёх районов. Чаще всего вирус встречался у крупного рогатого скота.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Алексеевский горокруг#Бешенство#Животные#Вирус#Кошка
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