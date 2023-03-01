Бешеная кошка пополнила статистику заражённых животных в Белгородской области

Всего специалистам доставили 44 пробы. В девяти из них бешенство подтвердили. Нашли вирус у четырёх лис, трёх собак и двух кошек. Случаи бешенства зарегистрировали в Алексеевском и Старооскольском горокругах, Ровеньском, Вейделевском и Красногвардейском районах.