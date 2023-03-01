Бешеная кошка пополнила статистику заражённых животных в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Девятый случай бешенства с начала 2023 года зарегистрировали в Белгородской области. Последний зафиксировали в Алексеевском городском округе. В муниципалитете обнаружили заражённую кошку.
Всего специалистам доставили 44 пробы. В девяти из них бешенство подтвердили. Нашли вирус у четырёх лис, трёх собак и двух кошек. Случаи бешенства зарегистрировали в Алексеевском и Старооскольском горокругах, Ровеньском, Вейделевском и Красногвардейском районах.
Также уточняется, что в аналогичный период прошлого года заболевание подтвердилось у пяти животных. Тогда специалисты получили 22 пробы из трёх районов. Чаще всего вирус встречался у крупного рогатого скота.