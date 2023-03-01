Белгородцы перепутали звёзды с НЛО

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Вечером 1 марта жители Белгорода начали сообщать о «непонятных объектах» в небе над городом. Это испугало белгородцев, которые ещё несколько дней назад пережили падающие в жилые дворы беспилотники.
Но «объекты» в небе, которые были видны 28 февраля и особенно ярко — сегодня, безопасны для людей. Совсем рядом друг к другу расположены две планеты: Венера и Юпитер. Посмотреть, как они сияют, можно даже невооружённым глазом.
Ранее, вечером 23 января, взору белгородцев над юго-западным горизонтом открывались Венера Сатурн и Луна.