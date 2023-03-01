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Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

Белгородцы перепутали звёзды с НЛО

1 марта 2023, 18:01
Фото: соцсети Антона Вергуна
Яркое астрономическое явление в виде Венеры и Юпитера открывается взору жителей Белгорода уже второй день подряд. Некоторых даже испугали яркие звёзды.

Вечером 1 марта жители Белгорода начали сообщать о «непонятных объектах» в небе над городом. Это испугало белгородцев, которые ещё несколько дней назад пережили падающие в жилые дворы беспилотники.

Но «объекты» в небе, которые были видны 28 февраля и особенно ярко — сегодня, безопасны для людей. Совсем рядом друг к другу расположены две планеты: Венера и Юпитер. Посмотреть, как они сияют, можно даже невооружённым глазом.

Ранее, вечером 23 января, взору белгородцев над юго-западным горизонтом открывались Венера Сатурн и Луна.

Фото: соцсети Антона Вергуна
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#Кристина Семенчук#Общество#Астрономия#Планеты#Звёзды#Новости Белгорода#Белгород
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