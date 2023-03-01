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Posted Сегодня, 20:38

Published Сегодня, 20:38

Modified Сегодня, 20:40

Updated Сегодня, 20:40

Белгородцам рассказали, как попасть на закрытые стадионы

1 марта 2023, 20:38
Фото: 1MI
Спортивные площадки в Белгороде временно на замке из-за террористической опасности. Однако мэр города объяснил порядок действий при желании позаниматься на стадионе.

Главе администрации Белгорода задали вопрос — какой смысл в отремонтированных школьных стадионах, если они закрыты? В частности, автор говорил о стадионе школы №27, рядом с которой он живёт.

Валентин Демидов ответил белгородцу, что спортивные площадки школ закрыты в целях антитеррористической защищённости образовательных учреждений. Но способ попасть на стадион есть, хотя и не сразу. Для этого нужно подготовиться и даже связаться с администрацией учреждения.

Необходимо обратиться к администрации учебного заведения, где составляются списки для желающих позаниматься спортом на школьном стадионе. На центральной калитке есть график работы стадиона и контактные телефоны, чтобы входить на территорию.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также градоначальник отметил, что при посещении стадиона нужно не забыть с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Всё серьёзно.

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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Спорт#Спортплощадка#Стадион#Школьный стадион
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