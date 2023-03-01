Белгородцам рассказали, как попасть на закрытые стадионы

Posted Сегодня, 20:38
Published Сегодня, 20:38
Modified Сегодня, 20:40
Updated Сегодня, 20:40
Главе администрации Белгорода задали вопрос — какой смысл в отремонтированных школьных стадионах, если они закрыты? В частности, автор говорил о стадионе школы №27, рядом с которой он живёт.
Валентин Демидов ответил белгородцу, что спортивные площадки школ закрыты в целях антитеррористической защищённости образовательных учреждений. Но способ попасть на стадион есть, хотя и не сразу. Для этого нужно подготовиться и даже связаться с администрацией учреждения.
Необходимо обратиться к администрации учебного заведения, где составляются списки для желающих позаниматься спортом на школьном стадионе. На центральной калитке есть график работы стадиона и контактные телефоны, чтобы входить на территорию.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также градоначальник отметил, что при посещении стадиона нужно не забыть с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Всё серьёзно.