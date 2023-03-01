Белгородцам рассказали, как попасть на закрытые стадионы

Валентин Демидов ответил белгородцу, что спортивные площадки школ закрыты в целях антитеррористической защищённости образовательных учреждений. Но способ попасть на стадион есть, хотя и не сразу. Для этого нужно подготовиться и даже связаться с администрацией учреждения.