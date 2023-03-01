Белгородских водителей предупредили о новых возможных сложностях на Щорса

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
1 марта на улице Щорса в районе домов № 8в и 9 будут устанавливать дорожные знаки, поэтому движение авто будет ограничено. Работы стартуют с 9:30.
В связи с этим временно будет занята полоса для общественного транспорта. Водителям придётся потесниться на дороге. Возможны заторы. Автомобилистам рекомендуют искать пути объезда.
Напомним, со 2 по 4 декабря в Белгороде на улице Пушкина ограничили движение. Тогда рабочие занимались ремонтом водопровода.