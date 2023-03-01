Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Белгородских водителей предупредили о новых возможных сложностях на Щорса

1 марта 2023, 06:27
Фото: 1MI

На улице Щорса в Белгороде на время ограничат движение автомобилей

С 9:30 в районе Щорса, 8в и Щорса, 9 рабочие будут устанавливать дорожные знаки, сообщили в Белгорблагоустройстве.

1 марта на улице Щорса в районе домов № 8в и 9 будут устанавливать дорожные знаки, поэтому движение авто будет ограничено. Работы стартуют с 9:30.

В связи с этим временно будет занята полоса для общественного транспорта. Водителям придётся потесниться на дороге. Возможны заторы. Автомобилистам рекомендуют искать пути объезда.

Напомним, со 2 по 4 декабря в Белгороде на улице Пушкина ограничили движение. Тогда рабочие занимались ремонтом водопровода.

Фото: Telegram-канал «Уютный Белгород»
В Белгороде перекроют улицы из-за «Лыжни России»
Узнать подробнее
Читайте также:
В центре Белгорода 6 и 7 января ограничат движение транспортаВ центре Белгорода из-за открытия новогодней ёлки ограничат движение автоНа участке проспекта Б. Хмельницкого в Белгороде ограничат движение
#Наталья Корявых#Город#Ограничения движения#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Дорожные знаки#Белгорблагоустройство#Щорса
Подпишитесь
В Белгородской области не рассматривают вариант бесплатных пересадок в автобусах
28 февраля 19:26
В Старооскольском округе 1 марта не состоится проверка оповещения
28 февраля 18:45
Для белгородских выпускников могут ввести особый порядок ГИА и поступления в вузы
28 февраля 14:50
Надпись «Мы любим Белгород» отремонтируют до середины апреля
28 февраля 20:56
В Белгороде тренер фитнес-клуба предложил четырёхлетней девочке «плохие игры»
28 февраля 15:02
В белгородском селе не планируют вводить режим ЧС
28 февраля 17:17