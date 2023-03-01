Белгородские предприятия могут внести в единый реестр пострадавших от обстрелов

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать единый реестр предприятий, пострадавших от обстрелов. Это необходимо для оказания им поддержки от государства. С соответствующим письмом бизнес-омбудсмен обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Дело в том, что бизнесмены из приграничья, в том числе Белгородской области, жалуются на разрушение инфраструктуры предприятий. Предприниматели сталкиваются со снижением залоговой стоимости имущества и повышением себестоимости продукции. Проблемы появились и у социальных предпринимателей из-за уменьшения количества туристов.
Эти же трудности на днях упоминал и белгородский бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев. Он говорил о том, что бизнесмены не могут получить кредиты. Они также теряют имущество из-за обстрелов, а компании отказываются страховать риски.
Потери бизнеса уже насчитывают миллиарды рублей, упомянул Титов. В связи с этим он предлагает создать единый реестр пострадавших предприятий в регионах со средним уровнем реагирования. Туда предлагается включить список организаций и понесённые ими убытки для оказания господдержки.
Для компенсации потерь, по мнению омбудсмена, необходимо разработать комплекс мер для поддержки бизнеса. Речь о дополнительных субсидиях, кредитных и налоговых каникулах, прямых компенсациях ущерба.