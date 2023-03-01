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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Белгородские предприятия могут внести в единый реестр пострадавших от обстрелов

1 марта 2023, 11:04
Фото: 1MI
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать единый реестр предприятий, пострадавших от обстрелов. Речь об организациях, которые находятся в приграничных регионах России, пишет ТАСС.
Сюжет
Бизнес

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил создать единый реестр предприятий, пострадавших от обстрелов. Это необходимо для оказания им поддержки от государства. С соответствующим письмом бизнес-омбудсмен обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Дело в том, что бизнесмены из приграничья, в том числе Белгородской области, жалуются на разрушение инфраструктуры предприятий. Предприниматели сталкиваются со снижением залоговой стоимости имущества и повышением себестоимости продукции. Проблемы появились и у социальных предпринимателей из-за уменьшения количества туристов.

Эти же трудности на днях упоминал и белгородский бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев. Он говорил о том, что бизнесмены не могут получить кредиты. Они также теряют имущество из-за обстрелов, а компании отказываются страховать риски.

Потери бизнеса уже насчитывают миллиарды рублей, упомянул Титов. В связи с этим он предлагает создать единый реестр пострадавших предприятий в регионах со средним уровнем реагирования. Туда предлагается включить список организаций и понесённые ими убытки для оказания господдержки.

Для компенсации потерь, по мнению омбудсмена, необходимо разработать комплекс мер для поддержки бизнеса. Речь о дополнительных субсидиях, кредитных и налоговых каникулах, прямых компенсациях ущерба.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Владислав Епанчинцев#Бизнес#Приграничье#Ущерб#Компенсации#Субсидии#Предприниматели#Борис Титов
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