Белгородские девятиклассники потренировались в ОГЭ по математике

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
Накануне в регионе прошёл тренировочный день ОГЭ по математике для учащихся 9-х классов. В мероприятии участвовали почти 15,5 тыс. школьников, 8,8 тыс. из них сдавали работу дистанционно.
Как отметила руководитель регионального центра оценки качества образования Татьяна Чаусова, школьникам дали возможность проверить уровень готовности к ОГЭ. Результаты тренировочного экзамена учащиеся узнают 15 марта. После этого у них будет время подготовиться по темам, с которыми имеются проблемы.
Напомним, выпускникам белгородских школ могут разрешить получить аттестат без ЕГЭ. Такая возможность рассматривается для школьников в трёх приграничных регионах: Белгородской, Курской и Брянской областях.