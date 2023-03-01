Белгородские девятиклассники потренировались в ОГЭ по математике

Как отметила руководитель регионального центра оценки качества образования Татьяна Чаусова, школьникам дали возможность проверить уровень готовности к ОГЭ. Результаты тренировочного экзамена учащиеся узнают 15 марта. После этого у них будет время подготовиться по темам, с которыми имеются проблемы.