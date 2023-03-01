Белгородец три года прятал в сарае найденный им артснаряд

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Во время установки забора у себя во дворе 55-летний мужчина выкопал артиллерийский снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны. Вызывать сапёров житель региона не стал. Вместо этого белгородец спрятал снаряд в сарае и хранил его там три года.
Однако правоохранители всё же узнали, что у жителя хутора Прохоровского района хранится боеприпас, и изъяли его. Оказалось, в опасной находке содержится взрывчатое вещество.
Против белгородца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, что недавно в Белгородской области нашли авиабомбу весом 250 килограммов.