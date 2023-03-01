Белгородец три года прятал в сарае найденный им артснаряд

Во время установки забора у себя во дворе 55-летний мужчина выкопал артиллерийский снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны. Вызывать сапёров житель региона не стал. Вместо этого белгородец спрятал снаряд в сарае и хранил его там три года.