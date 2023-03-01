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Published Сегодня, 15:14

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Updated Сегодня, 15:16

Белгородец три года прятал в сарае найденный им артснаряд

1 марта 2023, 15:14
Фото: УМВД России по Белгородской области
Житель Прохоровского района выкопал снаряд и спрятал его в сарае. Находку всё же обнаружили полицейские, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Теперь мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Во время установки забора у себя во дворе 55-летний мужчина выкопал артиллерийский снаряд 76 мм времён Великой Отечественной войны. Вызывать сапёров житель региона не стал. Вместо этого белгородец спрятал снаряд в сарае и хранил его там три года.

Однако правоохранители всё же узнали, что у жителя хутора Прохоровского района хранится боеприпас, и изъяли его. Оказалось, в опасной находке содержится взрывчатое вещество.

Против белгородца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему грозит до восьми лет тюрьмы. 

Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что недавно в Белгородской области нашли авиабомбу весом 250 килограммов.

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#Ольга Аксёнова#Артиллерийский снаряд#Сарай#Происшествия#Белгородская область#Прохоровский район
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