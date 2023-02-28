Юная белгородка заняла первое место на Кубке президента Союза тхэквондо России

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Участие в соревнованиях приняли девять белгородцев из разных уголков региона. Медали получили три спортсмена, одной из которых стала София Линкова из Белгорода.
Девушка занимается тхэквондо в спортивной школе олимпийского резерва №5 у тренера Натальи Булгаковой. На соревновании белгородка одержала четыре победы и завоевала золотую медаль, отметили в пресс-службе городской администрации.
Кубок президента Союза тхэквондо России проходил в Черкесске с 17 по 20 февраля. Всего в турнире приняли участие более тысячи спортсменов из 35 субъектов страны в возрасте от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет.
Отметим, что в декабре 2022 года спортсменам в Белгородской области вручили стипендии губернатора. Именные стипендии губернатора в номинации «Спорт» получили дети, достигшие особых успехов. В течение учебного года белгородцы будут получать по 5 000 рублей в месяц.