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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Юная белгородка заняла первое место на Кубке президента Союза тхэквондо России

28 февраля 2023, 15:34
Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода
Белгородскую область представляли девять человек, трое из которых завоевали медали.

Участие в соревнованиях приняли девять белгородцев из разных уголков региона. Медали получили три спортсмена, одной из которых стала София Линкова из Белгорода.

Девушка занимается тхэквондо в спортивной школе олимпийского резерва №5 у тренера Натальи Булгаковой. На соревновании белгородка одержала четыре победы и завоевала золотую медаль, отметили в пресс-службе городской администрации.

Кубок президента Союза тхэквондо России проходил в Черкесске с 17 по 20 февраля. Всего в турнире приняли участие более тысячи спортсменов из 35 субъектов страны в возрасте от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет.

Отметим, что в декабре 2022 года спортсменам в Белгородской области вручили стипендии губернатора. Именные стипендии губернатора в номинации «Спорт» получили дети, достигшие особых успехов. В течение учебного года белгородцы будут получать по  5 000 рублей в месяц.

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