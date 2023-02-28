Вторник в Белгородской области начался с обстрела

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Утро 28 февраля в Шебекинском горокруге началось с обстрела. Под огнём ВСУ оказался посёлок Красное.
Местные жители около девяти часов утра получили СМС-рассылку от МЧС с просьбой спуститься в подвалы. Подробностей происшествия пока нет.
Только за 27 февраля со стороны Украины обстреляли как минимум семь населённых пунктов Белгородской области. Дважды под огнём были сёла Дроновка и Пороз Грайворонского горокруга. Также удары пришлись по селу Сподарюшино.
Пострадали населённые пункты и других районов: село Цаповка и хутор Лозовая Рудка Борисовского района, Старый Хутор и Карабаново в Валуйском округе.
Кроме этого, в Белгороде обнаружили три беспилотника. Один из дронов влетел в квартиру через окно. Жителей МКД эвакуировали. Пострадавших нет.