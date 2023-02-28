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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Вторник в Белгородской области начался с обстрела

28 февраля 2023, 06:32
Фото: Bel.ru

В МЧС сообщили об обстреле посёлка Красное в Шебекинском горокруге

СМС-предупреждения пришли жителям посёлка Красное Шебекинского горокруга. Населённый пункт не в первый раз попадает под обстрел.
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Обстрел

Утро 28 февраля в Шебекинском горокруге началось с обстрела. Под огнём ВСУ оказался посёлок Красное.

Местные жители около девяти часов утра получили СМС-рассылку от МЧС с просьбой спуститься в подвалы. Подробностей происшествия пока нет.

Только за 27 февраля со стороны Украины обстреляли как минимум семь населённых пунктов Белгородской области. Дважды под огнём были сёла Дроновка и Пороз Грайворонского горокруга. Также удары пришлись по селу Сподарюшино.

Пострадали населённые пункты и других районов: село Цаповка и хутор Лозовая Рудка Борисовского района, Старый Хутор и Карабаново в Валуйском округе.

Кроме этого, в Белгороде обнаружили три беспилотника. Один из дронов влетел в квартиру через окно. Жителей МКД эвакуировали. Пострадавших нет.

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#Ольга Аксёнова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное
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