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Published Сегодня, 08:27

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ВСУ продолжили обстрел белгородского приграничья

28 февраля 2023, 08:27
Фото: 1MI

Под обстрел попала Новая Таволжанка в Белгородской области

Ещё один населённый пункт в Шебекинском горокруге попал под огонь противника 28 февраля. Жителей Новой Таволжанки просят уйти в укрытия. Ранее предупреждения об обстреле получили жители посёлка Красное.
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Обстрел

Новая Таволжанка вновь попала под обстрел ВСУ. Местным жителям разослали оповещения с просьбой срочно уйти в укрытия.

Отметим, что утром 28 февраля аналогичные предупреждения получило население посёлка Красное.

Новая Таволжанка не в первый раз попадает под обстрел. В результате одного из недавних происшествий погибла 12-летняя девочка.

Накануне стало известно об обстрелах как минимум семи населённых пунктов Белгородской области. Некоторые из них за сутки попали под огонь дважды.

Помимо этого, в ночь на 28 февраля в Белгороде сбили три беспилотника. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили автомобили. Один БПЛА влетел в квартиру МКД.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
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