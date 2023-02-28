ВСУ продолжили обстрел белгородского приграничья

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Новая Таволжанка вновь попала под обстрел ВСУ. Местным жителям разослали оповещения с просьбой срочно уйти в укрытия.
Отметим, что утром 28 февраля аналогичные предупреждения получило население посёлка Красное.
Новая Таволжанка не в первый раз попадает под обстрел. В результате одного из недавних происшествий погибла 12-летняя девочка.
Накануне стало известно об обстрелах как минимум семи населённых пунктов Белгородской области. Некоторые из них за сутки попали под огонь дважды.
Помимо этого, в ночь на 28 февраля в Белгороде сбили три беспилотника. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили автомобили. Один БПЛА влетел в квартиру МКД.