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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

ВСУ обстреляли Белгородский район

28 февраля 2023, 10:13
Фото: Bel.ru

Под обстрел попало село Устинка под Белгородом

Под огнём оказалось село Устинка. Жителей просят незамедлительно пройти в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Село Устинка в Белгородском районе обстреливают ВСУ. Жители получили СМС-рассылку от РСЧС в около 13:05. Людей просят в срочном порядке проследовать в укрытия.

28 февраля под огонь также попали посёлок Красное и село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Жителей тоже отправили в убежища. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Накануне, напомним, под обстрел попали как минимум семь населённых пунктов, некоторые из них — дважды. В Белгороде тем временем нашли обломки трёх беспилотников.

ВСУ продолжили обстрел белгородского приграничья
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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#Спецоперация#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Белгородский район#Устинка
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