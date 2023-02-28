ВСУ обстреляли Белгородский район

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Село Устинка в Белгородском районе обстреливают ВСУ. Жители получили СМС-рассылку от РСЧС в около 13:05. Людей просят в срочном порядке проследовать в укрытия.
28 февраля под огонь также попали посёлок Красное и село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Жителей тоже отправили в убежища. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Накануне, напомним, под обстрел попали как минимум семь населённых пунктов, некоторые из них — дважды. В Белгороде тем временем нашли обломки трёх беспилотников.