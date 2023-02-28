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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

️Вмешательство в работу газового счётчика обошлось белгородцу в 187 тыс. рублей

28 февраля 2023, 14:32
Фото: 1MI
В январе 2023 года в ходе поверки системы газоснабжения в домовладении жителя Новооскольского района выявили факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа.

В январе 2023 года в ходе поверки системы газоснабжения в домовладении жителя Новооскольского района Белгородской области контролеры территориального участка по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» выявили факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа, позволяющий абоненту занижать фактически потребленный объем природного газа.

В связи с выявленным нарушением абоненту доначислено 187,8 тыс. руб.
Задолженность была погашена абонентом в добровольном порядке до направления материалов дела в суд.

Всего с начала года в результате проверок выявлено 20 нарушений, связанных с несанкционированным отбором газа. Абонентам доначислено к оплате более 2,1 млн рублей.

#Белгородская область
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