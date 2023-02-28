Весна в Белгородской области начнётся с воя сирен и включения громкоговорителей

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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В Белгородской области 1 марта состоится комплексная проверка систем оповещения. На время включат электромеханические сирены и акустические устройства в режиме речи. Помимо этого, пройдёт замещение эфира трансляций 10 общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов длительностью до одной минуты.
По улицам Белгорода также проедут автомобили с включёнными громкоговорителями.
Что касается остальных муниципалитетов, то некоторые главы администраций анонсировали проверку ещё накануне. Так, в Борисовском районе она пройдёт с 10:00 до 12:00, в Губкинском горкруге — с 10:40 до 11:00, в Старооскольском горокруге — с 10:00 до 17:30, Чернянском районе — с 10:00 до 11:00, Валуйском горокруге — с 10:00 до 11:00.
Кроме Белгородской области, такие проверки пройдут и в других субъектах РФ, том числе в Курской, Орловской и Воронежской областях.