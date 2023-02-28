Весна в Белгородской области начнётся с воя сирен и включения громкоговорителей

Что касается остальных муниципалитетов, то некоторые главы администраций анонсировали проверку ещё накануне. Так, в Борисовском районе она пройдёт с 10:00 до 12:00, в Губкинском горкруге — с 10:40 до 11:00, в Старооскольском горокруге — с 10:00 до 17:30, Чернянском районе — с 10:00 до 11:00, Валуйском горокруге — с 10:00 до 11:00.