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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Весна в Белгородской области начнётся с воя сирен и включения громкоговорителей

28 февраля 2023, 09:44
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области 1 марта проверят системы оповещения

Проверка технической готовности систем оповещения населения при чрезвычайных ситуациях запланирована в Белгородской области на 1 марта. Население просят не паниковать и сохранять спокойствие.

В Белгородской области 1 марта состоится комплексная проверка систем оповещения. На время включат электромеханические сирены и акустические устройства в режиме речи. Помимо этого, пройдёт замещение эфира трансляций 10 общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов длительностью до одной минуты.

По улицам Белгорода также проедут автомобили с включёнными громкоговорителями.

Что касается остальных муниципалитетов, то некоторые главы администраций анонсировали проверку ещё накануне. Так, в Борисовском районе она пройдёт с 10:00 до 12:00, в Губкинском горкруге — с 10:40 до 11:00, в Старооскольском горокруге — с 10:00 до 17:30, Чернянском районе — с 10:00 до 11:00, Валуйском горокруге — с 10:00 до 11:00.

Кроме Белгородской области, такие проверки пройдут и в других субъектах РФ, том числе в Курской, Орловской и Воронежской областях.

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#Ольга Аксёнова#Системы оповещения#Проверка#Сирены#Громкоговорители#Общество#Белгородская область
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