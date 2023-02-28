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Posted Сегодня, 18:45

Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

В Старооскольском округе 1 марта не состоится проверка оповещения

28 февраля 2023, 18:45
Фото: pxhere.com
О переносе проверки сообщил глава округа Андрей Чесноков. Новая дата будет известна позже.

Глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков сообщил на своей странице в соцсетях об отмене проверки системы оповещения, которая должна была состояться 1 марта с 10:00 до 17:30

Запуск уличных громкоговорителей в режиме «Речь» завтра отменяется. О следующей дате сообщу позже.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского округа

Кроме того, о переносе проверки также сообщал глава Краснояружского района Андрей Миськов, однако спустя час чиновник удалил пост с предупреждением, опубликованный в соцсетях.

В областном правительстве же отметили, что проведение проверки систем оповещения носит рекомендательный характер. Муниципалитеты сами решают, проводить проверку или нет.

На все регионы был направлен документ, который носит рекомендательный характер. Окончательное решение принимается на уровне субъекта. У нас оно будет принято с утра. 
отметили в областном правительстве.

Напомним, что 1 марта в муниципалитетах Белгородской области запланирована проверка систем оповещений.

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#Александра Склярова#Система оповещения#Общество#Безопасность#Проверка#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Краснояружский район#Андрей чесноков#Андрей миськов
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