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Published Сегодня, 19:44

Modified Сегодня, 19:46

Updated Сегодня, 19:46

В области планируют увеличить количество рейсов электрички Белгород — Воронеж

28 февраля 2023, 19:44
Фото: 1MI
Это сделают для увеличения пассажиропотока, отметил министр автомобильных дорог и транспорта.

Белгородка обратилась к министру автомобильных дорог и транспорта Сергею Евтушенко во время прямого эфира 28 февраля с просьбой запустить ежедневную электричку Белгород — Старый Оскол. Женщина отметила, что в настоящий момент по такому маршруту есть автобусы, однако гораздо удобнее и безопаснее было бы перемещаться на электричке.

Сергей Евтушенко сообщил, что в данном случае можно пользоваться электричкой Белгород — Воронеж. Чтобы сделать передвижение более удобным, власти совместно с РЖД рассмотрят возможность увеличения рейсов.

У нас уже есть железнодорожный транспорт Белгород — Воронеж, который идёт через Старый Оскол. Им можно пользоваться. Но понятно, что у него определённое расписание. Мы проработаем с РЖД увеличение рейсов, чтобы пассажиропоток стал больше.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта
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#Александра Склярова#Электричка#Увеличение рейсов#Общество#Транспорт#Белгородская область#Сергей евтушенко
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