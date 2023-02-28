В области планируют увеличить количество рейсов электрички Белгород — Воронеж

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
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Updated Сегодня, 19:46
Белгородка обратилась к министру автомобильных дорог и транспорта Сергею Евтушенко во время прямого эфира 28 февраля с просьбой запустить ежедневную электричку Белгород — Старый Оскол. Женщина отметила, что в настоящий момент по такому маршруту есть автобусы, однако гораздо удобнее и безопаснее было бы перемещаться на электричке.
Сергей Евтушенко сообщил, что в данном случае можно пользоваться электричкой Белгород — Воронеж. Чтобы сделать передвижение более удобным, власти совместно с РЖД рассмотрят возможность увеличения рейсов.
У нас уже есть железнодорожный транспорт Белгород — Воронеж, который идёт через Старый Оскол. Им можно пользоваться. Но понятно, что у него определённое расписание. Мы проработаем с РЖД увеличение рейсов, чтобы пассажиропоток стал больше.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта