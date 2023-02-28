В области планируют увеличить количество рейсов электрички Белгород — Воронеж

Белгородка обратилась к министру автомобильных дорог и транспорта Сергею Евтушенко во время прямого эфира 28 февраля с просьбой запустить ежедневную электричку Белгород — Старый Оскол. Женщина отметила, что в настоящий момент по такому маршруту есть автобусы, однако гораздо удобнее и безопаснее было бы перемещаться на электричке.