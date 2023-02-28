В Белгородской области поезд въехал в автомобиль, находящийся на ж/д путях

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:47
По данным пресс-службы МЧС России по Белгородской области, 28 февраля в 18:10 стало известно о ДТП в селе Анпиловка Старооскольского городского округа.
Авария произошла на железнодорожных путях: Локомотив 2 ТЭ 116-1218, двигавшийся без состава, въехал в легковой автомобиль Volkswagen Polo, водитель которого заехал на железнодорожные пути.
На месте происшествия работали спасатели, сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля получил травмы, его госпитализировали. По известным данным, больше никто не пострадал.