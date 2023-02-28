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Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

В Белгородской области поезд въехал в автомобиль, находящийся на ж/д путях

28 февраля 2023, 16:45
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
В аварии, произошедшей в Старооскольском округе, пострадал один человек.
Сюжет
Авария

По данным пресс-службы МЧС России по Белгородской области, 28 февраля в 18:10 стало известно о ДТП в селе Анпиловка Старооскольского городского округа.

Авария произошла на железнодорожных путях: Локомотив 2 ТЭ 116-1218, двигавшийся без состава, въехал в легковой автомобиль Volkswagen Polo, водитель которого заехал на железнодорожные пути.

На месте происшествия работали спасатели, сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля получил травмы, его госпитализировали. По известным данным, больше никто не пострадал.

Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»
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#Александра Склярова#Поезд#Ж/д#Происшествия#Авария#Старооскольский горокруг
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